Rò rỉ thông số RAM và bộ nhớ trong của dòng Samsung Galaxy S27

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 sắp ra mắt của Samsung đang thu hút sự chú ý khi các thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ hãng có thể đưa dung lượng 8 GB RAM trở lại làm tùy chọn cơ bản cho hai phiên bản Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus. Động thái này xuất phát từ nguyên nhân giá linh kiện chip nhớ leo thang, gây bất ngờ cho những người dùng kỳ vọng mức dung lượng bộ nhớ lớn hơn trên một thiết bị flagship ra mắt vào năm 2027.

Dòng Galaxy S27 sẽ chứng kiến sự trở lại của RAM 8 GB? ẢNH: SAMMY FANS

Liệu mức 8 GB RAM có còn đủ cho thế hệ Samsung Galaxy S27?

Cụ thể theo các dữ liệu rò rỉ, hai phiên bản Galaxy S27 và S27 Plus sẽ cung cấp cho người dùng hai mức tùy chọn là 8 GB hoặc 12 GB RAM. Trong khi đó, mẫu máy Galaxy S27 Pro dự kiến trang bị mặc định 12 GB RAM, còn phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra sẽ mang đến các cấu hình 12 GB và 16 GB RAM nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu và mức ngân sách của người dùng.

Về khả năng lưu trữ, toàn bộ dòng Galaxy S27 được cho là sẽ có các mức dung lượng 256 GB và 512 GB. Riêng phiên bản Galaxy S27 Ultra sẽ có thêm tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 1 TB, đáp ứng nhu cầu chứa dữ liệu dung lượng lớn của người dùng như các tệp hình ảnh, video chất lượng cao cùng các ứng dụng và tựa game nặng.

Việc duy trì phiên bản 8 GB RAM đang đặt ra câu hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế trong bối cảnh các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), game đồ họa cao và ứng dụng đòi hỏi tài nguyên phần cứng ngày càng phổ biến. Nhiều người dùng được cho là sẽ có xu hướng ưu tiên mức dung lượng tối thiểu 12 GB RAM, dù hiệu năng thực tế của thiết bị vẫn phụ thuộc mật thiết vào sức mạnh bộ vi xử lý và khả năng tối ưu hóa phần mềm.

Hiện tại, toàn bộ thông số kỹ thuật về cấu hình RAM và bộ nhớ trong nêu trên vẫn dừng lại ở mức độ rò rỉ và chưa được Samsung đưa ra xác nhận chính thức. Người dùng sẽ tiếp tục chờ đợi thêm các thông tin được công bố trong thời gian tới để có cái nhìn chính xác nhất về cấu hình thương mại của dòng máy.