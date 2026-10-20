Dòng Samsung Galaxy S27 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến

Theo chuyên gia rò rỉ tin đồn Lanzuk, Samsung dự kiến sẽ công bố dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 vào đầu tháng 1.2027. Mốc thời gian này diễn ra sớm hơn vài tuần so với thế hệ Galaxy S25 và Galaxy S26, gợi nhớ đến chiến lược từng được hãng công nghệ Hàn Quốc áp dụng khi mở bán dòng Galaxy S21 vào tháng 1.2021.

Thế hệ kế nhiệm của dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt đầu năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Samsung có thể đẩy sớm lịch ra mắt dòng Galaxy S27 vào tháng 1 năm sau

Thông thường, Samsung hay công bố các flagship dòng S vào giữa tháng 1 hoặc tháng 2 và mở bán trong tháng 2 hoặc tháng 3, như trường hợp Galaxy S26 ra mắt ngày 25.2.2026. Hiện tại, hãng được cho là đã hoàn thiện toàn bộ linh kiện chủ chốt cho bốn phiên bản gồm Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Về cấu hình phần cứng, Samsung đang cân nhắc việc trang bị chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 cho hai phiên bản cao cấp Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Quyết định này gặp phải áp lực chi phí lớn do giá chip nhớ trên thị trường đã tăng vọt gấp nhiều lần trong suốt năm qua.

Đối với vi xử lý, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ dự kiến sẽ sử dụng chip Exynos 2700 tại hầu hết thị trường ngoài Trung Quốc và Bắc Mỹ. Trong khi đó, mẫu Galaxy S27 Pro sẽ phân chia sử dụng giữa chip Exynos 2700 hoặc Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tùy theo từng khu vực cụ thể.

Riêng phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ độc quyền sử dụng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm trên phạm vi toàn cầu. Việc hoàn tất sớm danh sách linh kiện và đẩy lịch phát hành phản ánh rõ toan tính của Samsung trong việc thiết lập lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ di động.