    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dòng Samsung Galaxy S27 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Nguồn tin rò rỉ uy tín cho biết Samsung đang lên kế hoạch trình làng dòng flagship Galaxy S27 sớm hơn vài tuần so với lịch trình thường niên.

    Theo chuyên gia rò rỉ tin đồn Lanzuk, Samsung dự kiến sẽ công bố dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 vào đầu tháng 1.2027. Mốc thời gian này diễn ra sớm hơn vài tuần so với thế hệ Galaxy S25 và Galaxy S26, gợi nhớ đến chiến lược từng được hãng công nghệ Hàn Quốc áp dụng khi mở bán dòng Galaxy S21 vào tháng 1.2021.

    Dòng Samsung Galaxy S27 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

    Thế hệ kế nhiệm của dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt đầu năm sau

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

    Samsung có thể đẩy sớm lịch ra mắt dòng Galaxy S27 vào tháng 1 năm sau

    Thông thường, Samsung hay công bố các flagship dòng S vào giữa tháng 1 hoặc tháng 2 và mở bán trong tháng 2 hoặc tháng 3, như trường hợp Galaxy S26 ra mắt ngày 25.2.2026. Hiện tại, hãng được cho là đã hoàn thiện toàn bộ linh kiện chủ chốt cho bốn phiên bản gồm Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

    Về cấu hình phần cứng, Samsung đang cân nhắc việc trang bị chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 cho hai phiên bản cao cấp Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Quyết định này gặp phải áp lực chi phí lớn do giá chip nhớ trên thị trường đã tăng vọt gấp nhiều lần trong suốt năm qua.

    Đối với vi xử lý, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ dự kiến sẽ sử dụng chip Exynos 2700 tại hầu hết thị trường ngoài Trung Quốc và Bắc Mỹ. Trong khi đó, mẫu Galaxy S27 Pro sẽ phân chia sử dụng giữa chip Exynos 2700 hoặc Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tùy theo từng khu vực cụ thể.

    Riêng phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ độc quyền sử dụng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm trên phạm vi toàn cầu. Việc hoàn tất sớm danh sách linh kiện và đẩy lịch phát hành phản ánh rõ toan tính của Samsung trong việc thiết lập lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ di động.

    Tin liên quan

    Samsung Galaxy S27 và S27 Plus 'lỡ hẹn' với nâng cấp camera trước?

    Samsung Galaxy S27 và S27 Plus 'lỡ hẹn' với nâng cấp camera trước?

    Các thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ hai phiên bản Galaxy S27 và S27 Plus có thể tiếp tục dùng lại camera trước với thông số cũ.

    Khám phá thêm chủ đề

    Galaxy S27 Qualcomm Hàn Quốc Galaxy S27 ra mắt sớm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chip Exynos 2700

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận