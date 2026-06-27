Ông lớn máy tính cảnh báo giá RAM sẽ 'không bao giờ' rẻ lại

Thị trường công nghệ toàn cầu đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ cuộc khủng hoảng linh kiện phần cứng. Mới đây, tại một hội nghị công nghệ, gã khổng lồ Lenovo đã đưa ra lời cảnh báo về việc giá chip nhớ DRAM và NAND sẽ không bao giờ quay trở lại mức trước năm 2025. Đại diện hãng nhận định, mức giá đắt đỏ hiện tại sẽ được thiết lập thành một trạng thái 'bình thường mới' kéo dài đến tận năm 2030 và những năm sau đó.

Lenovo cảnh báo giá RAM sẽ không hạ nhiệt về mức trước thời điểm 2025 ẢNH: PHONG ĐỖ

Lenovo cảnh báo giá RAM sẽ không thể giảm trong tương lai

Nguyên nhân cốt lõi đẩy ngành công nghiệp phần cứng vào vùng nguy hiểm bắt nguồn từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Để vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn, các trung tâm dữ liệu AI đã liên tục thu mua hầu hết năng lực sản xuất của bộ ba ông lớn là Samsung, Micron và SK Hynix. Mặc dù các nhà sản xuất này đã nỗ lực xây dựng thêm nhà máy mới và bổ sung thêm công suất nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống nguồn cung.

Hệ quả của cuộc khủng hoảng này đã ngay lập tức giáng đòn nặng nề xuống ví tiền của người tiêu dùng phổ thông trên toàn thế giới. Điển hình như việc Xbox tiếp tục tăng giá, hay Apple cũng buộc phải kích hoạt làn sóng tăng giá trên diện rộng đối với các sản phẩm của mình trong tuần này. Thậm chí, vị CEO sắp mãn nhiệm của Apple đã ví sự thiếu hụt linh kiện này giống như một 'trận lũ trăm năm mới có một lần' làm thu hẹp nguồn cung của các thiết bị tiêu dùng như MacBook Neo.

Đáng chú ý, ông Sumit Sadana - giám đốc kinh doanh của nhà cung ứng Micron - đã ngầm chỉ trích chiến lược ép giá của các khách hàng lớn như Apple trên tờ The Wall Street Journal. Ông cho biết việc các tập đoàn lớn đàm phán mua sắm dài hạn quá gay gắt đã triệt tiêu biên lợi nhuận của nhà sản xuất từ năm 2023. Điều này khiến các nhà cung ứng không thể đầu tư thêm vào các nhà máy mới hay mở rộng công suất, trực tiếp châm ngòi cho cơn ác mộng thiếu hụt nghiêm trọng ở hiện tại.

Lời cảnh báo của Lenovo và những động thái tăng giá liên tiếp từ Apple hay Xbox cho thấy một tương lai ảm đạm cho người mua sắm đồ công nghệ. Làn sóng số hóa và cuộc chạy đua AI của các doanh nghiệp đang vô tình bắt người dùng cuối phải gánh chịu mức chi phí đắt đỏ chưa từng có, biến những linh kiện máy tính vốn có giá bình dân trở thành những mặt hàng vô cùng đắt đỏ trong kỷ nguyên mới.