    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Samsung Galaxy S27 và S27 Plus 'lỡ hẹn' với nâng cấp camera trước?

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Các thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ hai phiên bản Galaxy S27 và S27 Plus có thể tiếp tục dùng lại camera trước với thông số cũ.

    Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng thế hệ flagship Galaxy S27 vào đầu năm 2027, nhưng không phải mọi phiên bản trong dòng sản phẩm này đều nhận được những nâng cấp đồng đều về camera. Theo nguồn tin rò rỉ mới, hai phiên bản tiêu chuẩn gồm Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus có thể sẽ tiếp tục sử dụng lại phần cứng camera selfie của thế hệ tiền nhiệm.

    Galaxy S27 và S27 Plus có thể không được nâng cấp camera trước

    Cụ thể, Galaxy S27 và S27 Plus được đồn đoán vẫn trang bị camera trước 12 MP, tương tự như cảm biến từng xuất hiện trên dòng Galaxy S26. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không nên kỳ vọng vào bất kỳ sự thay đổi lớn nào về mặt phần cứng chụp ảnh chân dung trên hai mẫu máy cơ bản này.

    Hai mẫu Galaxy S27 và S27 Plus 'lỡ hẹn' với nâng cấp camera trước? - Ảnh 1.

    Samsung dự kiến chỉ nâng cấp camera trước cho Galaxy S27 Pro và Ultra

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

    Trái ngược với việc giữ nguyên của hai bản tiêu chuẩn, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu camera trước hoàn toàn mới với độ phân giải nâng lên 16 MP. Cảm biến mới này nhiều khả năng sẽ mang thiết kế khung vuông, giúp thao tác chụp ảnh selfie ở cả hai hướng khung hình dọc và ngang trở nên thuận tiện hơn.

    Không chỉ dừng lại ở mặt trước, hệ thống ống kính phía sau cũng dự kiến ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa phiên bản thông thường và các phiên bản cao cấp. Theo đó, Galaxy S27 Pro và S27 Ultra hứa hẹn mang đến những tùy chọn camera tốt hơn cùng khả năng thu phóng vượt trội hơn so với hai mẫu máy 'đàn em'.

    Dòng sản phẩm Galaxy S27 dự kiến sẽ được giới thiệu trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3.2027. Hiện tại, toàn bộ các thông số kỹ thuật nói trên vẫn dừng lại ở mức độ rò rỉ và tin đồn, do Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức nên các tính năng hoàn toàn có thể thay đổi khi ra mắt.

    Tin liên quan

    Bí quyết giúp Samsung Galaxy S27 Ultra sạc nhanh hơn dù sở hữu pin lớn

    Bí quyết giúp Samsung Galaxy S27 Ultra sạc nhanh hơn dù sở hữu pin lớn

    Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ tăng dung lượng pin và rút ngắn thời gian sạc nhờ một cải tiến mới của Samsung.

    Khám phá thêm chủ đề

    Galaxy S27 camera trước camera selfie nâng cấp camera

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận