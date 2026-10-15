Samsung Galaxy S27 và S27 Plus 'lỡ hẹn' với nâng cấp camera trước?

Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng thế hệ flagship Galaxy S27 vào đầu năm 2027, nhưng không phải mọi phiên bản trong dòng sản phẩm này đều nhận được những nâng cấp đồng đều về camera. Theo nguồn tin rò rỉ mới, hai phiên bản tiêu chuẩn gồm Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus có thể sẽ tiếp tục sử dụng lại phần cứng camera selfie của thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy S27 và S27 Plus có thể không được nâng cấp camera trước

Cụ thể, Galaxy S27 và S27 Plus được đồn đoán vẫn trang bị camera trước 12 MP, tương tự như cảm biến từng xuất hiện trên dòng Galaxy S26. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không nên kỳ vọng vào bất kỳ sự thay đổi lớn nào về mặt phần cứng chụp ảnh chân dung trên hai mẫu máy cơ bản này.

Samsung dự kiến chỉ nâng cấp camera trước cho Galaxy S27 Pro và Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Trái ngược với việc giữ nguyên của hai bản tiêu chuẩn, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu camera trước hoàn toàn mới với độ phân giải nâng lên 16 MP. Cảm biến mới này nhiều khả năng sẽ mang thiết kế khung vuông, giúp thao tác chụp ảnh selfie ở cả hai hướng khung hình dọc và ngang trở nên thuận tiện hơn.

Không chỉ dừng lại ở mặt trước, hệ thống ống kính phía sau cũng dự kiến ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa phiên bản thông thường và các phiên bản cao cấp. Theo đó, Galaxy S27 Pro và S27 Ultra hứa hẹn mang đến những tùy chọn camera tốt hơn cùng khả năng thu phóng vượt trội hơn so với hai mẫu máy 'đàn em'.

Dòng sản phẩm Galaxy S27 dự kiến sẽ được giới thiệu trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3.2027. Hiện tại, toàn bộ các thông số kỹ thuật nói trên vẫn dừng lại ở mức độ rò rỉ và tin đồn, do Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức nên các tính năng hoàn toàn có thể thay đổi khi ra mắt.