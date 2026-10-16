Rò rỉ mới về Samsung Galaxy A38 trước thời điểm ra mắt

Theo Notebook Check, một nguồn tin đáng tin cậy mới đây tiết lộ chi tiết về hệ thống bốn camera trên mẫu điện thoại tầm trung thế hệ tiếp theo Samsung Galaxy A38. Tương tự sự thất vọng trước đó trên dòng máy cùng phân khúc vừa lộ diện, thiết bị này nhiều khả năng không có sự thay đổi nào về phần cứng máy ảnh.

Samsung Galaxy A38 có thể không được nâng cấp camera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Samsung sẽ đem nguyên cụm camera cũ lên mẫu Galaxy A38 mới?

Cụ thể, sau khi thông số camera của Samsung Galaxy A58 bị rò rỉ gần đây, trang GalaxyClub tiếp tục thu thập được dữ liệu về mẫu điện thoại tầm trung mới này. Theo nguồn tin, Samsung sẽ giữ nguyên cụm camera từ mẫu Galaxy A37 để trang bị cho thế hệ kế nhiệm mà không có bất kỳ tinh chỉnh nào.

Về thông số cụ thể, Galaxy A38 5G sở hữu camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP, camera macro 5 MP cùng camera selfie 12 MP. Trang GalaxyClub nhận định thiết lập này tương tự cả hai thế hệ Galaxy A36 và Galaxy A37.

Tuy nhiên, nhận định trên không hoàn toàn chính xác vì camera chính của Galaxy A37 ít nhất đã được nâng cấp kích thước cảm biến từ 1/1,96 lên 1/1,56 inch, ngang ngửa với mẫu Galaxy A57 mắc tiền hơn. Dù vậy, camera góc siêu rộng sử dụng cảm biến 1/4 inch siêu nhỏ nhìn chung cũng không hữu dụng hơn camera macro 5 MP bao nhiêu.

Hiện tại, các thông số kỹ thuật còn lại của Samsung Galaxy A38 5G vẫn chưa được tiết lộ và dữ liệu về camera nói trên cũng chỉ nên dừng ở mức tham khảo. Mặc dù GalaxyClub từng nhiều lần đưa ra các rò rỉ chính xác từ rất sớm về điện thoại Samsung mới, nhưng thế hệ smartphone tầm trung tiếp theo dự kiến phải đến tháng 3 hoặc tháng 4.2027 mới ra mắt, do đó kế hoạch của hãng vẫn có thể thay đổi trước khi bắt đầu sản xuất.