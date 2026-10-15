Apple chuẩn bị số lượng iPhone 18 lớn chưa từng có?

Theo thông tin từ người rò rỉ trên Weibo, Fixed Focus Digital, Apple có thể bắt đầu sản xuất iPhone 18 tiêu chuẩn vào cuối tháng 11. Người này cho biết mức tồn kho hiện tại cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một lượng hàng lớn, có nghĩa công ty đang kỳ vọng vào nhu cầu mạnh mẽ cho iPhone 18, vốn dự kiến ra mắt vào tháng 3.2024.

Thành công của iPhone 17 giúp Apple đặt niềm tin vào phiên bản kế nhiệm ẢNH: K. VĂN

Lưu ý, báo cáo của Fixed Focus Digital được đưa ra có thể dựa trên các đơn hàng linh kiện mà Apple đã thực hiện trong chuỗi cung ứng, có nghĩa thông tin chỉ nên xem xét cẩn trọng. Nó có thể chỉ phản ánh đơn đặt hàng từ một trong những nhà cung cấp của Apple và không nhất thiết phản ánh chính xác sản lượng tổng thể của các mẫu điện thoại mới.

Mặc dù vậy, Fixed Focus Digital có lịch sử uy tín khá tốt, cho thấy đây có thể là dấu hiệu thực sự về kỳ vọng của Apple. Với việc iPhone 18 bị trì hoãn ra mắt, nhu cầu ban đầu cao hơn không phải là điều bất ngờ, đặc biệt sau thành công của iPhone 17.

Apple tin tưởng vào iPhone 18 dù giá tăng mạnh?

Tuy nhiên, trên các diễn đàn trực tuyến, người dùng có vẻ không mấy tin tưởng vào khả năng bán chạy của iPhone 18, đặc biệt khi sản phẩm được đồn đoán có giá 999 USD. Một số người dùng trên Reddit cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại cho đến khi pin hỏng hoàn toàn, trong khi những người khác lại tin rằng phiên bản cơ bản sẽ thu hút được nhiều khách hàng.

Ngoài iPhone 18, Apple cũng dự kiến ra mắt iPhone 18e với mức giá rẻ hơn, cùng phiên bản kế nhiệm của iPhone Air siêu mỏng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về iPhone Air 2. Theo Fixed Focus Digital, những thay đổi trên iPhone Air 2 sẽ rất nhỏ, bao gồm nâng cấp chip và cải thiện dung lượng pin, cùng khả năng có thêm camera thứ hai ở mặt sau. Mặc dù chưa rõ thời điểm ra mắt, iPhone Air 2 gần như chắc chắn sẽ được giới thiệu cùng với hai mẫu iPhone còn lại.

Giá bán vẫn là một câu hỏi lớn đối với các mẫu điện thoại mới, nhưng Apple có thể vẫn mang lợi thế lớn, đặc biệt khi Samsung dự kiến ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau với giá tăng đáng kể. Việc giá khởi điểm của Galaxy S26 là 999 USD, Apple hoàn toàn có thể tin tưởng vào lợi thế dành cho iPhone 18.