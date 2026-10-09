Hai nâng cấp có thể giúp iPhone Air 2 thoát cảnh bán ế

iPhone Air hiện tại có thân máy dày 5,6 mm, trong khi phiên bản kế nhiệm được cho là sẽ mỏng thêm khoảng 0,4 mm, xuống còn 5,2 mm để tương đương độ mỏng của iPhone Duo khi mở ra. Quan trọng hơn, việc thu gọn thân máy không đồng nghĩa Apple phải hy sinh dung lượng pin trên iPhone Air 2.

Thân mỏng chỉ 5,2 mm

iPhone Air thế hệ đầu tiên được Apple tập trung vào thiết kế mỏng và nhẹ, với độ dày 5,6 mm cùng trọng lượng 165 gram. Đây là kích thước giúp thiết bị dễ cầm và mang theo hơn so với những mẫu iPhone có thân máy dày, nặng hơn.

iPhone Air 2 có thể mỏng hơn iPhone Air đời đầu, nhưng pin lớn hơn 11% ẢNH: Digital Chat Station/WEIBO

Giờ đây, báo cáo mới từ thành viên yeux1122 trên mạng xã hội Naver (Hàn Quốc), người từng chia sẻ nhiều thông tin về các sản phẩm Apple, cho biết iPhone Air 2 sẽ mỏng hơn khoảng 0,4 mm so với phiên bản hiện tại. Nếu chính xác, độ dày của máy sẽ giảm khoảng 7%.

Mức 5,2 mm cũng tương đương độ dày của iPhone Duo khi mở ra. Được biết, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple hiện được cho là thiết bị mỏng nhất mà hãng từng phát triển.

Dung lượng pin lớn hơn

Việc thu gọn thân máy thường khiến không gian dành cho pin bị hạn chế. Tuy nhiên, yeux1122 cho rằng iPhone Air 2 có thể đi theo hướng ngược lại khi được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn. Cụ thể, thiết bị được cho là sử dụng loại pin mật độ năng lượng cao tương tự công nghệ trên các mẫu iPhone 18 Pro.

Mặc dù yeux1122 không cung cấp thông tin dung lượng chính xác, nhưng báo cáo trước đó từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo cho biết iPhone Air 2 có thể sở hữu pin 3.500 mAh. Đây là mức dung lượng tăng thêm khoảng 11% so với mức 3.149 mAh có trên iPhone Air thế hệ đầu tiên.

Việc đưa viên pin lớn hơn vào một thân máy mỏng 5,2 mm sẽ đặt ra không ít thách thức về thiết kế và tản nhiệt. Để đảm bảo độ cứng, Apple có thể tiếp tục sử dụng khung máy bằng titan trên iPhone Air 2.

Lưu ý các thông tin nói trên chỉ là tin đồn và không có gì đảm bảo mọi thứ trở thành hiện thực, nhưng nếu chính xác, iPhone Air 2 đã giải quyết hai điểm yếu khiến doanh số iPhone Air kém cỏi trong thời gian qua. Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone Air 2 vào đầu năm 2027, bên cạnh các thành viên iPhone 18 và 18e.