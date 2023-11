Samsung dừng hỗ trợ Galaxy Fold

Năm 2019, Samsung bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập bằng việc giới thiệu mẫu Galaxy Fold. Cùng lúc, hãng cam kết cập nhật phần mềm cho thiết bị này lên đến 3 năm và thời gian hỗ trợ các bản nâng cấp bảo mật là 4 năm.

Theo 9to5Google, Samsung vừa xác nhận dừng cập nhật bản vá bảo mật thông thường cho thế hệ Galaxy Fold đầu tiên sau khi model này tròn 4 tuổi như tuyên bố ban đầu. Điều này đồng nghĩa thiết bị sẽ không được nhận thêm các bản update nào nữa kể từ sau công bố trên của hãng.

Galaxy Fold là thế hệ smartphone màn gập đầu tiên của Samsung ra thị trường Chụp màn hình



Cách nay chưa lâu, Galaxy Fold nhận bản vá an ninh cuối cùng, đồng thời không có cơ hội lên Android 13 với cập nhật One UI 5. Model tiếp theo nằm trong danh sách dừng hỗ trợ nhiều khả năng sẽ là Galaxy Z Fold 2, sản phẩm được ra mắt năm 2020. Fold 2 sẽ không được cập nhật One UI 6, nhưng vẫn tiếp tục có bản vá bảo mật đến năm 2024.

Với những người còn sử dụng Galaxy Fold, các chuyên gia công nghệ cho rằng đã đến lúc chuyển sang sử dụng thiết bị mới, bởi việc thiếu hỗ trợ cập nhật bảo mật khiến điện thoại dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Galaxy Fold có vai trò tiên phong trong việc khai mở thị trường smartphone màn hình gập, mang đến thay đổi mới khi đa phần điện thoại thông minh chỉ xoay quanh thiết kế dạng thanh. Tuy nhiên, sản phẩm này đã gặp không ít thách thức. Nhiều phản ánh lỗi liên quan đến màn hình và phần nếp gấp cũng như bản lề xuất hiện khiến Samsung phải hoãn lịch giới thiệu để khắc phục. Cũng có một vài vấn đề kéo dài cho tới sau khi ra mắt chính thức toàn cầu.

Dù vậy, thiết bị cũng "có công", chứng minh điện thoại màn hình gập có tính khả thi, đồng thời mở đường cho nhiều nhà sản xuất khác như Google, OnePlus, Oppo, Vivo... gia nhập cuộc chơi. Hiện tại, Samsung đã ra đến thế hệ Galaxy Z Fold thứ 5, đi kèm với đó là dòng Z Flip với thiết kế màn hình gập vỏ sò (gập dọc).