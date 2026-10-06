Samsung Galaxy S27 Ultra sẽ có thêm màu đặc biệt tím violet?

Samsung được cho là đang chuẩn bị cho một điều đặc biệt dành cho mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt. Chiếc điện thoại này đã thu hút sự chú ý nhờ vào nhiều thông tin rò rỉ về tính năng và thiết kế. Mới đây, một thông tin rò rỉ tiết lộ rằng Galaxy S27 Ultra có thể sẽ có một tùy chọn màu sắc đặc biệt: màu tím violet.

Samsung sẽ mang đến Galaxy S27 Ultra màu tím violet đặc biệt hơn ẢNH: KHƯƠNG NHA

Màu tím violet mới dự kiến sẽ khác biệt so với các tùy chọn màu thông thường và có thể chỉ được bán độc quyền qua cửa hàng trực tuyến của Samsung. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng có thể không tìm thấy phiên bản màu tím violet tại các cửa hàng bán lẻ truyền thống. Việc cung cấp màu sắc độc quyền này có thể giúp Galaxy S27 Ultra trở nên nổi bật hơn so với các mẫu điện thoại cao cấp khác trên thị trường.

Các lựa chọn màu sắc khác trên Galaxy S27 Ultra

Ngoài màu tím violet đặc biệt, Galaxy S27 Ultra còn được đồn đoán sẽ có bốn lựa chọn màu cơ bản khác, bao gồm đen, xanh lam, hồng nhạt và trắng. Như vậy, tổng cộng sẽ có năm tùy chọn màu sắc cho mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo của công ty Hàn Quốc. Nhiều khả năng, đây cũng là bốn lựa chọn màu sắc có trên nhiều mẫu Galaxy S27 khác.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu màu tím violet sẽ có mặt ở tất cả các thị trường hay chỉ được cung cấp tại một số khu vực nhất định thông qua cửa hàng trực tuyến của Samsung. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng công ty có thể sẽ bổ sung các tùy chọn màu sắc độc quyền khác. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở bởi đầu năm nay, mẫu Galaxy S26 Ultra cũng đã có hai màu độc quyền, gồm vàng hồng và bạc shadow.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận các tùy chọn màu sắc nói trên, vì vậy thông tin trên chỉ mang tính chất rò rỉ và có thể thay đổi khi dòng Galaxy S27 chính thức ra mắt vào đầu năm sau.