Samsung lại trì hoãn One UI 7 beta

Các báo cáo ban đầu cho biết One UI 7 sẽ được Samsung phát hành vào cuối tháng 7, tuy nhiên nó đã bị dời lịch sang đầu tháng 8. Khi thời điểm tháng 8 sắp kết thúc, một báo cáo mới từ 9to5Google cho thấy phiên bản One UI 7 beta sẽ chỉ được ra mắt vào tháng 9.



One UI 7 beta vẫn chưa thể xác định ngày ra mắt CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Không có thông tin về lý do cho sự trì hoãn này nhưng nhiều khả năng mọi thứ bắt nguồn từ việc Samsung đang phải tiếp tục phát triển phiên bản One UI 6 ổn định mới nhất. Có khả năng là phiên bản ổn định của Android 15 sẽ được Google phát hành trước khi người dùng thấy phiên bản beta đầu tiên của One UI 7, vốn dựa vào Android 15.

Nói về phiên bản One UI 6.1.1 sắp tới, Samsung hiện triển khai bản cập nhật ổn định này đến nhiều quốc gia hơn so với ban đầu. One UI 6.1.1 sẽ có sẵn cho một số điện thoại và máy tính bảng Galaxy hàng đầu mới trước khi đến với các sản phẩm khác.

Đáng chú ý, danh sách sản phẩm nhận One UI 6.1.1 được liệt kê không có Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 - những thiết bị được cho là sẽ nhận bản cập nhật One UI 7.

Hiện Samsung không có tiến triển nào trong các bản cập nhật phần mềm sắp tới, đặc biệt là khi một số hình ảnh về One UI 7 được chia sẻ đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng với thay đổi về giao diện người dùng trong bản cập nhật này, được cho là vay mượn nhiều từ iOS của Apple.