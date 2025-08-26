Samsung ra mắt máy tính bảng đa năng Galaxy Tab S10 Lite

Với màn hình lớn mang đến hình ảnh sống động cùng bút S Pen đi kèm hỗ trợ sáng tạo dễ dàng, Galaxy Tab S10 Lite mang lại sự linh hoạt hằng ngày và giá trị vượt trội trong một thiết kế tinh gọn. Bên cạnh đó, các tính năng thông minh của Samsung giúp nâng cao hiệu suất và khả năng sáng tạo, trong khi trải nghiệm kết nối liền mạch bảo đảm ý tưởng, nội dung và công việc luôn được đồng bộ trong hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy Tab S10 Lite được trang bị S Pen theo kèm

Ảnh: Samsung



"Galaxy Tab S10 Lite mang đến những tính năng thiết thực và hữu ích cho đông đảo người dùng trên toàn cầu", ông Changtae Kim, Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Điện toán Mới, Ngành hàng Trải nghiệm Di đ ộng tại Samsung Electronics, chia sẻ.



Galaxy Tab S10 Lite được trang bị màn hình TFT LCD kích thước 10,9 inch, độ phân giải 2.112 x 1.320 pixel (WUXGA+) và tần số quét 90 Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Màn hình này có độ sáng tối đa 600 nit nhờ công nghệ Vision Booster, giúp hiển thị tốt ngoài trời. Để bảo vệ người dùng, màn hình cũng đạt chứng nhận ánh sáng xanh thấp từ tổ chức SGS, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Về cấu hình, máy sử dụng con chip Exynos 1380. Người dùng sẽ có hai tùy chọn cấu hình 6 GB RAM với 128 GB bộ nhớ trong hoặc 8 GB RAM với 256 GB bộ nhớ trong. Nếu dung lượng trên chưa đủ, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2 TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Hệ thống camera bao gồm một cảm biến chính 8 MP ở mặt sau và một camera selfie 5 MP ở mặt trước, cả hai đều có khẩu độ f/1.9.

Galaxy Tab S10 Lite sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 với giao diện One UI 7.0. Một điểm nhấn đáng chú ý là cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên đến 7 năm, một chính sách thường chỉ thấy trên các dòng sản phẩm cao cấp. Máy cũng được tích hợp một số tính năng Galaxy AI giới hạn như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Hỗ trợ viết tay và Giải toán.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy Tab S10 Lite được bán ra từ ngày 5.9. Trong đó, bản dùng Wi-Fi có giá 8,99 triệu đồng và bản có thêm kết nối SIM 5G có giá 10,49 triệu đồng.