Samsung sắp ra mắt One UI 7 lấy cảm hứng từ Apple

Theo thông tin từ thành viên Chun Bhai trên nền tảng X, Samsung có thể sẽ tích hợp tính năng tóm tắt thông báo, trong những tính năng nổi bật của Apple, vào One UI 7. Tính năng này sẽ tồn tại trong Galaxy AI dưới tên gọi "AI notification" và hiện đã xuất hiện trong bản dựng One UI 7 mới nhất mang mã hiệu "XJW". Mặc dù vậy, tính năng tóm tắt thông báo hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Hàn.

One UI 7 là bản cập nhật mà người dùng Samsung đang rất chờ đợi ẢNH: SAMSUNG

Không phải mọi thiết bị One UI 7 đều có chức năng mới

Nếu Samsung thực sự phát triển tính năng này, người dùng có thể kỳ vọng công cụ sẽ sớm hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai. Đáng chú ý, tính năng tóm tắt thông báo có thể không có mặt trên các thiết bị tầm trung thuộc dòng Galaxy A mà chỉ xuất hiện trên các mẫu điện thoại cao cấp của Samsung.

Mặc dù nguồn tin nói trên chưa được xác thực hoàn toàn nhưng bản dựng One UI 7 mà Chun Bhai đề cập đã được xác nhận bởi chuyên gia rò rỉ Ice Universe. Ông cho biết bản dựng XJW đã có nhiều thay đổi so với các phiên bản trước, đồng thời nói rằng bản beta của One UI 7 có thể bị trì hoãn và không ra mắt cho đến giữa tháng 11.

Nếu Samsung thực sự sao chép tính năng tóm tắt thông báo của Apple, sẽ thú vị để xem cách hoạt động của nó ra sao. Tính năng của Apple giúp người dùng tiết kiệm thời gian bằng cách cắt bớt và tóm tắt hàng chục thông báo, đồng thời tập trung vào các thông tin quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, có thông tin cho biết One UI 7 sẽ mang đến các menu thả xuống riêng biệt cho thông báo và cài đặt nhanh, với thông báo ở bên trái và cài đặt nhanh ở bên phải. Nếu Samsung triển khai tính năng tóm tắt thông báo dựa trên AI, đây có thể là lý do chính cho sự thay đổi giao diện này.