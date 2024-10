Samsung sẽ nói lời tạm biệt với Galaxy S26

Theo SamMobile, trong khi dòng Galaxy S25 mà Samsung dự kiến ra mắt vào đầu năm 2025 sẽ đi kèm ba phiên bản là tiêu chuẩn, Plus và Ultra, dòng sản phẩm kế nhiệm của nó là Galaxy S26 dường như không mang đến lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn như trước.



Sẽ chỉ có Galaxy S26+ và S26 Ultra được ra mắt vào năm 2026? ẢNH: T.L

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung thực hiện thay đổi trong cấu trúc sản phẩm của mình. Trước đó, hãng đã quyết định không phát hành phiên bản Galaxy Tab S10 mà chỉ tung ra các mẫu Galaxy Tab S10 Plus và Galaxy Tab S10 Ultra. Vì vậy, việc dòng Galaxy S được ra mắt vào năm 2026 không mang đến phiên bản tiêu chuẩn sẽ không phải là điều quá bất ngờ.

Giải thích về lý do Galaxy S26 không được ra mắt, báo cáo cho biết mọi thứ bắt nguồn từ sự tương đồng giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và Plus của dòng Galaxy S gần đây. Mặc dù chúng có sự khác biệt về kích thước, dung lượng pin và tốc độ sạc, Samsung có thể không còn thấy nhiều lý do để duy trì cả hai phiên bản.

Hơn nữa, mẫu Galaxy S FE có thể đang "vô hiệu hóa" phiên bản tiêu chuẩn của dòng Galaxy S. Mẫu Galaxy S FE được xem như là lựa chọn tiết kiệm hơn trong cùng phân khúc sản phẩm, điều này khiến người dùng đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, chẳng hạn: "Nếu đã có một phiên bản mới hơn và giá rẻ hơn, tại sao lại phải chi nhiều tiền cho Galaxy S24?".

Hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ là tin đồn và chưa có thông báo chính thức từ Samsung về việc ngừng sản xuất Galaxy S26. Tuy nhiên, SamMobile là một nguồn tin đáng tin cậy với những dự đoán chính xác về các sản phẩm của Samsung.