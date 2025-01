Samsung tăng tốc độ mạng Ethernet trên One UI 7

Theo SamMobile, mặc dù không được đề cập chính thức trong nhật ký thay đổi, nhưng người dùng Reddit đã phát hiện ra sự nâng cấp này trên Galaxy S24 chạy bản beta One UI 7.

Tốc độ mạng Ethernet trên One UI 7 bất ngờ được tăng cường

Cụ thể, tốc độ Ethernet đã được tăng từ 1 Gbps lên 2,5 Gbps khi sử dụng bộ chuyển đổi LAN Ethernet SABRENT USB C sang 2,5 Gbps. Điều thú vị là Galaxy S24 Ultra chạy One UI 6.1 lại không thể đạt được tốc độ này với cùng một bộ chuyển đổi, cho thấy Samsung đã thực sự tối ưu hóa phần cứng và phần mềm trên One UI 7 để mang lại hiệu suất kết nối vượt trội.

Tốc độ mạng Ethernet trên One UI 7 lên đến 2,5 Gbps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Với cải tiến này, người dùng Galaxy S24 có thể tận hưởng tốc độ internet cực nhanh thông qua kết nối Ethernet, đặc biệt hữu ích trong trường hợp Wi-Fi không ổn định hoặc cần truyền tải dữ liệu dung lượng lớn.

Nhiều người kỳ vọng Samsung sẽ sớm mang tính năng này lên các thiết bị Galaxy khác tương thích với One UI 7, đặc biệt là những model sở hữu cổng USB 3.2 Gen 1 Type-C. Đây là một minh chứng cho thấy Samsung không ngừng nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng, ngay cả ở những chi tiết nhỏ nhất.