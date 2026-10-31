Samsung thử nghiệm tablet gập 17 inch

Thông tin từ một tài khoản rò rỉ trên mạng xã hội X cho biết Samsung đã chính thức bắt tay vào việc phát triển một mẫu máy tính bảng màn hình gập cỡ lớn. Thiết bị này được cho là sở hữu kích thước hiển thị lên tới 17 inch khi mở ra hoàn toàn và có thể gập gọn lại thành một chiếc máy tính bảng 8 inch.

Trước đó vào cuối tháng 8, nguồn tin này từng tiết lộ về sự tồn tại của thiết bị 17 inch với nhiều phiên bản thử nghiệm khác nhau nhưng chưa công bố nhà sản xuất, cho đến khi xác nhận sự tham gia của Samsung. Hiện tại, cơ chế hoạt động cụ thể ở trạng thái gập 8 inch vẫn chưa được công bố chi tiết, làm dấy lên các giả thuyết về thiết kế gập ra ngoài hoặc trang bị thêm màn hình phụ tương tự dòng Galaxy Z Fold.

Samsung đang thử nghiệm tablet màn hình lên tới 17 inch ẢNH: GSMARENA

Nếu sử dụng thiết kế gập ra ngoài với một nửa diện tích hoạt động khi đóng, màn hình chính của thiết bị sẽ chịu rủi ro hư hại do bị phơi ra bên ngoài, trong khi phương án trang bị màn hình phụ 8 inch bên ngoài kết hợp màn hình 17 inch bên trong chắc chắn sẽ đẩy giá thành sản phẩm lên rất cao. Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn Samsung phát triển tablet gập, khi mẫu thiết bị từng được đồn đoán mang tên Galaxy Z Tab hồi năm 2023 rốt cuộc đã không ra mắt.

Dù Samsung Display đã nhiều lần trình diễn các nguyên mẫu tấm nền gập cỡ lớn tại các triển lãm thương mại, việc bộ phận di động có nhận thấy tiềm năng thị trường để thương mại hóa sản phẩm hay không lại là câu chuyện khác. Tuy nhiên, cục diện phân khúc thiết bị gập hiện đã có sự thay đổi rõ rệt khi Apple chính thức tham gia thị trường với mẫu iPhone Duo, tạo động lực để Samsung phô diễn sức mạnh công nghệ của mình.

Hiện tại, các thông tin chi tiết hơn về thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt cụ thể của chiếc máy tính bảng gập 17 inch này vẫn chưa được hé lộ. Do dự án vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhiều phiên bản ban đầu, người dùng chưa thể kỳ vọng thiết bị sẽ sớm được trình làng trong tương lai gần.