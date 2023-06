Samsung vượt mặt Apple trong quý 1/2023

Theo PhoneArena, nhờ doanh số bán hàng iPhone 14 mạnh mẽ, Apple đã trở thành nhà sản xuất bán chạy nhất trong quý cuối cùng của năm 2022, tuy nhiên công ty đã phải trả lại vị thế dẫn đầu cho Samsung vào quý đầu tiên của năm 2023. Doanh số bán hàng mạnh mẽ trong quý 1 của Samsung được thúc đẩy nhờ dòng Galaxy S23 mới ra mắt, trong đó công ty bán được 61,5 triệu chiếc trong quý, tăng 5,5% so với quý trước đó.



Galaxy S23 đã giúp Samsung hất cẳng Apple khỏi vị trí số 1 trong quý 1/2023 CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Về phần mình, Apple chứng kiến doanh số bán hàng giảm 27,5% so với quý trước, xuống còn 53,3 triệu chiếc, với 78% con số này thuộc về iPhone 14.

Theo xu hướng chung của thị trường, Oppo, Xiaomi và Vivo đều có doanh số sụt giảm trong quý 1/2023. Oppo và các công ty con Realme và OnePlus bán được 26,8 triệu điện thoại trong quý 1, giảm 17% so với quý trước. Xiaomi - công ty cũng sở hữu Redmi và Poco - xuất xưởng 26,5 triệu chiếc, giảm 27,4% so với quý trước. Doanh số bán hàng kết hợp của Vivo và thương hiệu con iQOO đạt 20 triệu chiếc, giảm 14,2% so với quý trước.

Nhìn chung, đây là quý tồi tệ nhất kể từ năm 2014 đối với doanh số smartphone khi chỉ có tổng cộng 250 triệu máy được bán ra. So với năm ngoái, doanh số bán hàng giảm 19,5% và điều này có thể là do môi trường kinh tế toàn cầu ảm đạm. Ngược lại, 301 triệu smartphone đã được xuất xưởng vào quý 4/2022.

Giới phân tích cho biết quý hiện tại có thể sẽ tốt hơn một chút khi doanh số dự kiến tăng khoảng 5% so với quý trước, lên 260 triệu chiếc. Apple và Samsung không có khả năng đóng góp vào sự gia tăng đó khi cả hai đều dự kiến có doanh số bán hàng thấp hơn, trong đó nhu cầu đối với dòng Galaxy S23 có thể giảm và dẫn đến doanh số giảm 10% cho Samsung, còn Apple mức giảm thậm chí lớn hơn là 20%.