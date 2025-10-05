Sân bay độc nhất vô nhị khi đường băng biến mất lúc thủy triều lên

Hòn đảo Barra hoang sơ và lộng gió nằm ở Outer Hebrides, một tiền đồn xa xôi của Anh ở Bắc Đại Tây Dương, với chưa đến 1.200 cư dân, có một sân bay độc nhất vô nhị.



Hòn đảo này được kết nối với phần còn lại của Vương quốc Anh bằng một tuyến đường hàng không quan trọng đến Glasgow. Nhưng chính chuyến bay dài hơn 220 km tuyệt đẹp này, cùng với sân bay mà nó kết nối, mới là thứ thu hút khách du lịch cũng như những người đam mê hàng không từ khắp nơi trên thế giới.

Hành khách sẽ lên chiếc máy bay nhỏ xíu của Loganair tại Glasgow. Hãng hàng không của Scotland khai thác hai chuyến bay đến Barra mỗi ngày. Trên chiếc máy bay de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 19 chỗ ngồi, gần như không có vách ngăn giữa buồng lái và cabin. Thực tế, hành khách có tầm nhìn hoàn hảo về mọi thứ ở phía trước.

Máy bay đang đậu trên bãi biển ẢNH: Matt Falcus

Kích thước nhỏ gọn cũng đồng nghĩa với việc không có tiếp viên hay phục vụ đồ ăn nhẹ, và các phi công chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn an toàn ngắn gọn khi giới thiệu đôi nét về chuyến bay.

Hành khách chủ yếu là cư dân trên đảo trở về sau chuyến mua sắm ở Glasgow, và vài du khách.

Không có bất kỳ phương tiện giải trí nào trên ghế, thay vào đó, hành khách có thể quan sát màn hình GPS lớn được các phi công sử dụng trong buồng lái. Lộ trình từ Glasgow về phía tây bắc dọc theo sông Clyde, qua hồ Awe, đảo Mull và băng qua biển đến Barra.

Sau một giờ, máy bay bắt đầu hạ độ cao dần. Hòn đảo hành khách đang hướng đến chỉ dài 12 km và rộng 8 km. Thị trấn chính, Castlebay, chẳng khác gì một ngôi làng. Với một cửa hàng thịt, bưu điện, quán cà phê và một vài ngôi nhà nằm rải rác quanh cảng, đây là nơi các dịch vụ phà CalMac thường xuyên cập bến.

Hành khách đi trên bãi cát để vào nhà ga ẢNH: Getty

Gần mũi phía bắc của hòn đảo, một ống gió màu cam nổi bật trên nền những cồn cát xanh mướt và vịnh rộng của bãi biển Traigh Mhòr. Nó báo hiệu một phương tiện khác để đến Barra cho những ai muốn tránh đường biển.

Ở đây không có bê tông hay đường băng để hạ cánh. Thay vào đó, những chiếc máy bay nhỏ chở khách tận dụng bãi cát rộng lớn làm đường băng tạm thời, căn thời gian hạ cánh theo thủy triều.

Không có gì ngạc nhiên khi nơi này thường xuyên nằm trong danh sách những sân bay có cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Khi nước đang dần tràn vào bánh lái máy bay bên ngoài cửa sổ, cuối cùng một bề mặt cứng hơn hiện ra và hành khách hạ cánh nhẹ nhàng trên cát, làm bắn tung tóe vài vũng nước biển hoặc thỉnh thoảng vài cụm rong biển khi máy bay giảm tốc độ.

Nhà ga nhỏ bé của sân bay ẢNH: Matt Falcus

Máy bay hạ cánh trước một tòa nhà nhỏ, nơi bãi biển giao với bờ biển và động cơ ngừng hẳn. Hành khách đi thẳng qua bãi cát máy bay vừa hạ cánh. Trong sân bay có một quán cà phê phục vụ bữa trưa trong nhà ga nhỏ.

"Chuyến bay thường không thể cất cánh khi thời tiết chuyển biến xấu", một cư dân trên đảo chia sẻ. Đối với người dân đảo, việc trở về nhà và thử lại vào ngày hôm sau khá dễ dàng, nhưng đối với những người đi du lịch trong ngày, việc tìm được chỗ nghỉ qua đêm trong thời gian ngắn có thể khó khăn hơn.

Quá trình lên máy bay diễn ra đơn giản và nhanh chóng, hành khách bước ra máy bay và cứ thể lên máy bay. Những chiếc máy bay như Twin Otter được chọn cho nhiệm vụ này nằm ở khả năng hoạt động trên địa hình khắc nghiệt và cất cánh trong không gian rất nhỏ. Quá trình cất cánh chỉ kéo dài sáu giây, rồi rẽ phải trở lại Glasgow.