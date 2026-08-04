Sân bay duy nhất tại Việt Nam mang hình dáng hoa dã quỳ sắp tái xuất

Đó chính là sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Được người Pháp xây dựng từ gần 100 năm trước (vào năm 1933), nơi đây không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là cửa ngõ giao thông huyết mạch đưa du khách đến với xứ sở sương mù.

Kiến trúc nhà ga mô phỏng những cánh hoa dã quỳ vươn mình đan xen vào nhau ẢNH: ACV

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là kiến trúc nhà ga mô phỏng những cánh hoa dã quỳ vươn mình đan xen vào nhau màu vàng ươm, tạo nên một công trình vừa mang tính biểu tượng, vừa là điểm check-in cực "thơ" cho hội xê dịch.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6.2024. Tuy nhiên, do đã khai thác trong thời gian dài trước đó, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng công suất khai thác.

Sân bay này tiếp tục phải tạm đóng cửa từ 0 giờ ngày 4.3 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Ban đầu, sân bay dự kiến đóng đến 23 giờ 59 ngày 25.8 mới mở cửa trở lại. Tuy nhiên, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết thời gian qua, các đơn vị đã quyết liệt thi công trong hơn 5 tháng để nâng cấp toàn diện đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ, nâng cao năng lực khai thác của sân bay đủ điều kiện đón các dòng "siêu máy bay" thân rộng như Airbus A350 hay Boeing 787.

Cảng hàng không Liên Khương dự kiến mở cửa lại từ 19.8 ẢNH: ACV

Cảng Liên Khương sẽ chính thức tái xuất trong diện mạo mới từ 19.8. Ngay khi mở cửa, sân bay sẽ đón 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày. khôi phục các đường bay đến Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực cho sự phát triển của khu vực Tây nguyên.

Việc nâng cấp hoàn thiện còn vô cùng "chuẩn thời điểm" khi vùng đất cao nguyên chuẩn bị bước vào mùa sự kiện bùng nổ cuối năm, nổi bật nhất là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI (cuối tháng 12.



