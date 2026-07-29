Tin vui cho người miền Tây: Nối lại đường bay tới Đà Lạt sau gần 6 năm

Ngay khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại, đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng ẢNH: VNA

Việc khôi phục đường bay giúp rút ngắn hành trình giữa Cần Thơ, trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, với Đà Lạt và các khu vực lân cận, đồng thời mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách. Kết nối hàng không trực tiếp cũng tạo thuận lợi cho giao thương, đầu tư và trao đổi khách du lịch giữa hai khu vực.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Cần Thơ và Đà Lạt đều là những thị trường có nhu cầu đi lại, du lịch lớn. Việc khôi phục đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tăng kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thị trường để duy trì và phát triển các đường bay nội địa phù hợp, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa các địa phương".

Cùng với đường bay Cần Thơ - Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội - Đà Lạt được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, TP.HCM - Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng - Đà Lạt một chuyến.

Việc đưa Cần Thơ - Đà Lạt trở lại mạng bay bổ sung kết nối trực tiếp giữa đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên, hai khu vực có nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng. Thông qua việc duy trì và khôi phục các đường bay liên vùng, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng khả năng kết nối giữa các địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.