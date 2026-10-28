Sân bay Long Thành dự kiến khai thác 366 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12

Cập nhật từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến 9.10, các công trình thuộc Dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác Cảng HKQT Long Thành - đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Việc công bố các thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12 ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại. Phần lớn các gói thầu đang triển khai được đánh giá có khả năng hoàn thành trong tháng 12.

Đối với một số hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác theo kế hoạch đề ra.

Song song với việc hoàn thiện công trình, các đơn vị đang tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện hoạt động trong khu bay, hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng như các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng HKQT Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối slot, kế hoạch khai thác giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại Long Thành, qua đó cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của cảng hàng không quốc tế mới của Việt Nam.

Để bảo đảm mục tiêu đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác thương mại, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thành đồng bộ các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và vận hành theo lộ trình đã đề ra.

Các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 11; các thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nguồn nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12. Song song, công tác cấp phép phương tiện hoạt động trong khu bay, đưa các hạng mục vào khai thác vận hành và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng đang được triển khai khẩn trương.

Việc công bố các thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12, góp phần bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để sân bay sẵn sàng đi vào hoạt động theo kế hoạch.