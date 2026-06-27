Sân bay nguy hiểm nhất thế giới, từng xảy ra loạt tai nạn chết người

Ngay cả những phi công tự tin nhất cũng có thể toát mồ hôi lạnh khi chỉ cần nghe đến địa điểm này. Nằm trên dãy Himalaya, ở độ cao đáng kinh ngạc gần 2.900m so với mực nước biển, là sân bay Tenzing-Hillary ở Lukla, Nepal.

Được mệnh danh là sân bay nguy hiểm nhất thế giới, nơi này có đường băng khét tiếng hiểm trở chỉ rộng 20 mét. Đối với những người leo núi, đó là cửa ngõ đến đỉnh Everest. Nhưng đối với các phi công, đó là bài kiểm tra thần kinh tột cùng.

Trong khi một sân bay quốc tế tiêu chuẩn thường có đường băng dài khoảng 3.760 mét khá thoải mái, đường băng ngắn của Lukla chỉ dài vỏn vẹn khoảng 480 mét.

Phía cuối đường băng là vực thẳm ẢNH: AFP

Nếu như thế vẫn chưa đủ, đường băng còn có độ dốc lên tới 12%, giúp máy bay giảm tốc độ tối đa trước khi hết đường băng. Do đó, sai sót dù nhỏ cũng không được phép xảy ra. Hạ cánh quá tầm, máy bay sẽ đâm sầm vào vách núi đá. Hạ cánh không đủ tầm, máy bay sẽ lao xuống vực sâu khoảng 600 mét vì một phần đường băng nằm ngay trên mép vực. Kể từ khi mở cửa, sân bay này đã ghi nhận 56 trường hợp tử vong và 7 vụ tai nạn chết người.

Nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó. Ở độ cao này, không khí loãng trên núi làm giảm khả năng tạo lực nâng và công suất của máy bay, khiến việc phanh trở nên vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, thời tiết Himalaya nổi tiếng là khó đoán, thường xuyên có những lớp sương mù dày đặc và tuyết rơi nặng hạt buộc máy bay phải quay đầu giữa không trung trở lại thủ đô Kathmandu của Nepal.

Khoảng một nửa số chuyến bay theo lịch trình trong mùa mưa buộc phải quay trở lại. Tuy nhiên, có tới 50 chuyến bay cất cánh và hạ cánh ở đây mỗi ngày trong mùa cao điểm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ không tìm thấy một phi công mới vào nghề nào trong buồng lái ở nơi này. Cơ quan hàng không Nepal yêu cầu đào tạo chuyên môn nghiêm ngặt cho bất kỳ ai cố gắng thực hiện chuyến bay kéo dài 40 phút đó. Các cơ trưởng phải có ít nhất 100 lần cất cánh và hạ cánh ngắn, có ít nhất một năm kinh nghiệm bay ở Nepal và hoàn thành 10 chuyến bay hoàn hảo cùng với một người hướng dẫn được chứng nhận trước khi điều khiển máy bay.

Một chiếc máy bay nhỏ chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tenzing-Hillary ở Lukla, phía đông bắc Kathmandu ẢNH: REUTERS

"Bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước vị trí của sân bay, những vách đá dựng đứng và sườn đồi hiểm trở. Thời tiết ở đó có thể thay đổi rất nhanh, khi từ bầu trời xanh trong vắt, gió nhẹ nhưng chỉ 10 phút sau, gió có thể thổi mạnh, mưa tầm tã, mây đen kéo đến và đột nhiên bạn không thể nhìn thấy gì cả", một phi công từng chia sẻ với CNN.

Ông nhớ lại lần bay qua sân bay thì gió đột ngột chuyển từ tốc độ nhẹ nhàng 5 hải lý/giờ sang gió xuôi mạnh 14 hải lý/giờ.

"Mọi thứ bắt đầu trở nên gập ghềnh và khó khăn. Cuối cùng tôi phải bay vòng lại năm phút ngoài thung lũng và chờ xem thời tiết có dịu lại không", ông chia sẻ và nói thêm, nhưng thời tiết không dịu lại, vì vậy phải "quay đầu và về nhà".

Mặc dù sân bay có lịch sử không mấy tốt đẹp, những người thích cảm giác mạnh vẫn tiếp tục đổ xô đến đường băng từ những năm 1960. Đối với những người muốn chinh phục "nóc nhà thế giới", việc vượt qua cú hạ cánh chỉ đơn giản là cái giá phải trả. Điều tuyệt vời nhất? Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ dãy Himalaya từ trên máy bay, bao gồm cả đỉnh Everest.