Sân bay ở Bình Dương mới đề xuất, cò đất đã âm thầm ‘thổi giá’

Trước đó, ngày 3.8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, yêu cầu địa phương bố trí quỹ đất dự trữ để nghiên cứu xem xét đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Dầu Tiếng (gọi tắt sân bay Dầu Tiếng).

Quyết định phê duyệt quy hoạch cũng nêu rõ, sân bay Dầu Tiếng triển khai xây dựng phải phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế, diện tích khoảng 200 ha đến 500 ha.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

Ngày 11.8, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, UBND H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đang triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ quy hoạch sân bay Dầu Tiếng trên địa bàn xã Định An (H.Dầu Tiếng) có diện tích khoảng 50 ha.

Trên thực tế, việc thu hồi đất được UBND tỉnh Bình Dương thực hiện từ năm 2015 với mục đích vụ quy hoạch xây dựng sân bay thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; quy hoạch chi tiết các điểm đất doanh trại, thao trường, công trình đất quốc phòng huấn luyện chiến đấu; xây dựng doanh trại, căn cứ, kho tàng trận địa phòng thủ góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Đường vào khu đất dự kiến thu hồi phục vụ mục đích quốc phòng ĐỖ TRƯỜNG

Tháng 3.2023, UBND tỉnh Bình Dương cũng tiến hành họp, báo cáo rà soát đầu tư xây dựng hạ tầng khu quy hoạch sân bay quốc phòng H.Dầu Tiếng.

Lãnh đạo UBND H.Dầu Tiếng thông tin, hiện nay địa phương này đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu quy hoạch đất sân bay quốc phòng H.Dầu Tiếng giai đoạn 1 (giải phóng mặt bằng) với khoảng 50 ha tại xã Định An); bao gồm trên 44,3 ha đất Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và trên 5,1 ha đất của các hộ dân.

"Cò đất" manh nha thổi giá

Ngày 10.8, PV Thanh Niên theo chân một số "cò đất" có mặt tại xã Định An để tìm hiểu thực tế tại đây. Theo hướng dẫn của 1 "cò đất" dẫn đến khu vực được cho là đang chuẩn bị thu hồi để làm quy hoạch trung tâm của sân bay với diện tích khoảng 50 ha.

Tại khu vực này nằm trên đường ĐH 704 (xã Định An) hoàn toàn là rừng cao su mới trồng lại được khoảng 2 năm tuổi. Người dân ở đây cho biết vùng lân cận khu vực đang dự kiến quy hoạch sân bay trước đây giá đất chuyển khoảng từ 1,7 – 2,5 tỉ đồng/ha (tùy từng vị trí).

Vị trí trung tâm 50ha đất H.Dầu Tiếng đang lên phương án thu hồi ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, từ năm 2023, sau khi có thông tin Bình Dương đề xuất xây dựng sân bay lưỡng dụng và thông tin xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội đã dẫn đến giá đất ở đây bị "thổi" lên rất nhiều.

Dẫn PV đi xem một khu đất cách vị trí khu đất được cho là đang thu hồi (50 ha) khoảng 4km về phía lòng hồ Dầu Tiếng, 1 "cò đất" cho biết có "đại gia" ở Bình Dương đã mua hàng trăm ha đất ở đây để đón đầu sân bay với giá trên 4,5 tỉ đồng/ha.

Theo lời "cò đất" này, khi sân bay Dầu Tiếng được xây dựng giá đất sẽ còn tăng rất nhiều so với hiện tại và thời điểm này mua đất ở khu vực này đang là có giá tốt nhất.

Đường ĐH 704 tại xã Định An (H.Dầu Tiếng). ĐỖ TRƯỜNG

Bình Phước từng sốt đất ảo vì sân bay Técníc

Khoảng tháng 2021, sau khi có thông tin lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí để nghiên cứu lập dự án sân bay Técníc ở 2 xã Tân Lợi và An Khương (H.Hớn Quản), hàng ngàn lượt người đã đổ về đây để tìm hiểu và mua đất phân lô khiến giá đất ở đây tăng vọt.

Thời điểm này nhiều "cò đất" đã lôi kéo những người có nhu cầu mua đất đầu cơ hoặc "lướt sóng" từ khắp các nơi đi xe ô tô kéo thành hàng dài đến khu vực xã An Khương và Tân Lợi tìm mua đất, gây ách tắc giao thông.

Đoàn xe nối đuôi nhau đi tìm mua đất sân bay Técníc vào tháng 2.2021. ĐỖ TRƯỜNG

Công an địa phương đã phải phải điều động nhiều lực lượng công an hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và trong khoảng hơn 15 ngày tình hình mới được lắng xuống. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người đã mua đất với giá cao nhưng sau khi hết "sốt ảo" để lại hệ lụy vô cùng lớn.

Trước đó, hồi tháng 6.2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Cụ thể, đến năm 2030, cả nước có tổng cộng 30 sân bay và đến năm 2050 có 33 sân bay nhưng trong đó không có tên sân bay Técníc (Bình Phước) hay sân bay lưỡng dụng Dầu Tiếng (Bình Dương).