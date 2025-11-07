Sân bay Vinh chạy nước rút để kịp khai thác trước tết 2026

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Vinh ngừng hoạt động từ 1.7 để cải tạo và nâng cấp, với mục tiêu đưa vào khai thác trở lại vào 19.12 tới. Việc nâng cấp bao gồm sửa chữa đường cất hạ cánh và nâng cấp nhà ga, sân đỗ.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ vào tháng 7.2023 do hư hỏng đường băng ẢNH: T.N

Sau gần 4 tháng thi công, dự án nâng cấp sân bay Vinh đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước 19.12 để kịp phục vụ dịp cao điểm cuối năm. Hiện 6 nhà thầu tham gia dự án đều đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tính đến thời điểm giữa tháng 10, nhiều hạng mục thi công tại công trường dự án nâng cấp, sửa chữa sân bay Vinh đạt tiến độ tốt.

Cụ thể, tại gói thầu số 11, thi công sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Tập đoàn CIENCO 4 đảm nhận làm 500m đường cất hạ cánh và 200m đường lăn W1, W2. Đơn vị triển khai 8 mũi thi công, nhanh chóng hoàn thành xong 384m đường cất hạ cánh.

Phần công việc còn lại, có khoảng 120m nền đất yếu đã thi công xong phần gia cố cọc xi măng đất (xmd), tiếp tục hoàn thành rải cấp phối đá dăm và đổ bê tông lớp dưới cường độ M150 cũng như bê tông cốt thép lớp trên M350 trong tháng 10.

Trong khi đó, tại gói thầu số 6, mở rộng phần sân đỗ máy bay, liên danh nhà thầu đã hợp tác với các bên liên quan để giải quyết vấn đề còn vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng sạch.

Sau khi được nhận bàn giao mặt bằng, liên danh nhà thầu cũng tăng cường thêm 2 dây chuyền khoan xi măng đất, kết hợp tăng ca, tăng kíp để hoàn thành xong 50.000m dài cọc xi măng đất trong khoảng thời gian 30 ngày.

Theo các kỹ sư thực hiện tại dự án, công trình có khối lượng công việc nhiều, thời gian thi công gấp rút trong vòng 180 ngày, do đó, các nhà thầu đều phải vận dụng nhiều biện pháp thi công sáng tạo nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công việc.

Có thể kể đến như trong quá trình thi công, các nhà thầu đã hàn mái che tôn di động kích thước lớn để che nắng, mưa các vị trí mới đổ bê tông, giúp các đơn vị bố trí đầy đủ mũi làm ngoài trời với tinh thần "3 ca, 4 kíp" bất kể nắng mưa.

Tuy vậy, thời tiết diễn biến phức tạp, miền Trung liên tục hứng chịu nhiều cơn bão lớn từ tháng 8 đến nay khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Trong đó, cơn bão số 5 và số 10 vừa qua gây hư hỏng nặng những hệ thống mái che di động của các nhà thầu.