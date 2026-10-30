    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sàn Binance bị tin tặc tấn công, bitcoin giảm giá

    Sàn Binance bị tin tặc tấn công, bitcoin giảm giá

    La Vi - Khánh An
    Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận bị tấn công mạng, dẫn đến việc phong tỏa 2,5 tỉ USD và khiến đồng Bitcoin giảm giá hơn 3%.

    Khám phá thêm chủ đề

    Binance Bitcoin Tiền điện tử

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận