Sàn Binance bị tin tặc tấn công, bitcoin giảm giá

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận bị tấn công mạng, dẫn đến việc phong tỏa 2,5 tỉ USD và khiến đồng Bitcoin giảm giá hơn 3%.