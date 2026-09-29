Trong niềm vui ấy, một tin vui từ Gia Lai cũng đáng được nhắc đến: UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, đầu tư nâng cấp công trình công cộng, khu vui chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đây là việc làm đáng ghi nhận, bởi trong quá trình đô thị hóa, nhà cửa ngày càng nhiều, khu đô thị ngày càng hiện đại, nhưng không gian dành cho trẻ em vui chơi lại không phải lúc nào cũng được mở rộng tương ứng. Ở nhiều khu dân cư, những khoảng đất trống cuối cùng cũng dễ được tính đến chuyện làm bãi đỗ xe hoặc khai thác thương mại.

Đó không chỉ là câu chuyện của Gia Lai mà còn là vấn đề được đặt ra ở nhiều địa phương trong cả nước.

Sân chơi cho trẻ em, vì thế, không nhất thiết phải là những công trình tiền tỉ. Trước hết, đó là câu chuyện người lớn có dành cho trẻ em một khoảng trống trong không gian sống hay không.

Trong quá trình phát triển đô thị, một mảnh đất có thể được nhìn dưới góc độ xây dựng gì, khai thác được bao nhiêu. Nhưng một khoảng sân dành cho trẻ em cũng tạo ra giá trị, dù không dễ quy đổi thành tiền. Đó là nơi các em vận động, giao tiếp, khám phá và lưu giữ những ký ức tuổi thơ.

Với vùng sâu, vùng xa, điều này càng cần được tính đến thực tế. Không cần nơi nào cũng phải có khu vui chơi "xịn xò". Một sân chơi an toàn, sạch sẽ và một số thiết bị phù hợp đôi khi đã là sự thay đổi đáng kể.

Chăm lo cho trẻ em không chỉ là chuyện học hành, ăn mặc mà còn phải cho các em một nơi để chơi. Sân chơi cho trẻ em cần được xem là một phần của hạ tầng xã hội, được tính đến ngay từ khâu quy hoạch, nhất là trong các khu dân cư, khu đô thị mới.

Từ yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng, xác định nơi còn thiếu, công trình xuống cấp và xây dựng danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên, qua đó hy vọng sẽ sớm có thêm những khoảng không gian thực sự được dành cho trẻ em.

Giữa những đô thị ngày càng chật chội, một khoảng sân nhỏ có thể chẳng mang lại bao nhiêu giá trị về đất đai, nhưng lại có thể mang đến cho trẻ cả một bầu trời tuổi thơ.