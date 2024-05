Sân chơi 'Thứ bảy diệu kỳ' miễn phí dành cho học sinh mầm non, tiểu học

Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh mầm non – tiểu học đăng ký đến vui chơi tại cơ sở Me Since 1988 tại số 93 Trần Văn Giàu, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM.

Có nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội 'Thứ bảy diệu kỳ'

Surprising Saturday có nhiều hoạt động hấp dẫn như kiểm tra năng khiếu của các bé, khám phá thế giới học cụ Montessori đa dạng, vui chơi thỏa thích ở khu vận động, vẽ tranh, học nấu ăn. Đặc biệt, tại tất cả các sân chơi, các bé đều được khuyến khích tương tác với giáo viên nước ngoài, giúp tăng sự tự tin cho các con. Ngày hội còn tặng cơ hội cho các bé nhận 1 suất trại hè Summer Camp trị giá 15 triệu đồng cùng 15 vé vui chơi cuối tuần Happy Weekend miễn phí tại Me Since 1988.

Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả học sinh mầm non – tiểu học

Phụ huynh đăng ký cho con qua điện thoại: 076 812 0584 hoặc tại: https://forms.gle/sFrWG8VHcAap6Esq7