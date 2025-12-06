San Diego trả 30 triệu USD cho gia đình có con bị cảnh sát bắn chết

Khoản chi trả của thành phố San Diego trên được xem là một trong những khoản bồi thường lớn nhất trong một vụ án dân sự về cái chết phát sinh từ một vụ giết người của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ, theo tờ The San Diego Union-Tribune và The New York Times ngày 5.12 (giờ Mỹ).

Hình ảnh từ camera trên người cảnh sát San Diego Daniel Gold cho thấy khoảnh khắc trước khi Gold bắn thiếu niên Konoa Wilson ở thành phố San Diego (Mỹ) vào ngày 28.1

Ảnh: Đơn vị Cảnh sát San Diego

Số tiền thanh toán cho gia đình của thiếu niên Konoa Wilson, thiệt mạng vào đêm 28.1, vượt qua khoản bồi thường 27 triệu USD mà gia đình của người đàn ông da màu George Floyd nhận được vào năm 2021.

Cái chết của George Floyd do một cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota gây ra đã châm ngòi cho một mùa hè biểu tình đòi công lý trên toàn nước Mỹ vào năm 2020. Thời điểm đó, khoản bồi thường cho gia đình Floyd được cho là lớn nhất trong số các khoản bồi thường cho những cái chết oan uổng do cảnh sát gây ra, theo Reuters.

"Tôi chưa bao giờ thấy một thành phố nào nhận trách nhiệm nhanh chóng như thế", ông Nicholas Rowley, luật sư của gia đình Wilson, cho hay, theo The San Diego Union-Tribune.

Tuy nhiên, theo một phần của thỏa thuận, thành phố San Diego khẳng định quyết định chi trả số tiền 30 triệu USD "không phải là sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý của bất kỳ bên nào".

Khoản thanh toán cho gia đình Wilson phần lớn sẽ đến từ quỹ trách nhiệm công cộng được chia sẻ bởi một số khu đô thị, trong đó có đóng góp từ thành phố San Diego và cảnh sát Daniel Gold II, người đã bắn Wilson, theo các báo cáo.

Gold, đã làm việc trong lực lượng cảnh sát được hai năm vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, vẫn tiếp tục làm việc trong Đơn vị cảnh sát San Diego với tư cách là một nhân viên hành chính, theo The San Diego Union-Tribune.

Vụ nổ súng xảy ra vào tháng 1 khi một thiếu niên rút súng và bắn Wilson tại sân ga của một nhà ga xe lửa khi Wilson bỏ chạy, theo một đoạn video được camera giám sát ghi lại. Vài giây sau, camera gắn trên người của Gold, đang chạy về phía có tiếng súng, đã ghi lại cảnh cảnh sát này chạm trán với Wilson khi thiếu niên này đang bỏ chạy xuất hiện từ hành lang của nhà ga.

Đoạn video cho thấy thiếu niên Wilson cố chạy trốn khỏi cảnh sát Gold, và Gold lập tức bắn Wilson từ phía sau mà không cảnh báo trước, trong lúc Wilson hét lên trong đau đớn. Những cảnh sát đang chăm sóc Wilson bị thương nặng sau đó đã phát hiện ra một khẩu súng ngắn được giấu trong quần áo của trẻ vị thành niên này. Wilson đã qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.