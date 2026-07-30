Sàn diễn nào cho nhà thiết kế trẻ?

Dấu ấn thế hệ nhà thiết kế trẻ

Triển lãm The Next Edition vừa khai mạc tại P.Sài Gòn, TP.HCM mở ra một tiền lệ mới trong ngành thời trang. 8 bộ sưu tập được giới thiệu đều đến từ các nhà thiết kế (NTK) trẻ vừa rời khỏi ghế giảng đường đại học. Trong không gian thương mại quy tụ hơn 80 thương hiệu thời trang thiết kế VN của Rue Miche L'Édition, khu vực triển lãm được dành riêng một vị trí trang trọng, nơi mỗi bộ sưu tập kể một câu chuyện thời trang trọn vẹn từ ý tưởng ban đầu, quá trình nghiên cứu, phát triển sáng tạo đến các kỹ thuật, chất liệu được áp dụng để đưa đến các mẫu trang phục hoàn chỉnh. Hàng ngàn lượt người xem triển lãm tổ chức trong gần 1 tháng chính là cơ hội để các tài năng trẻ bước ra khỏi trường học để tiếp cận với công chúng, gặp gỡ khách hàng, đối tác.

"Năm 2026, chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đầu tư lâu dài cho những tài năng trẻ của ngành thời trang. The Next Edition là nơi ghi nhận các ý tưởng mới, tạo ra không gian kết nối để các ý tưởng này có cơ hội phát triển. Đây là dịp để các NTK xây dựng portfolio (hồ sơ năng lực cá nhân), phát triển thương hiệu và từng bước kết nối với hệ sinh thái thời trang chuyên nghiệp", Christina Vu, đồng sáng lập Rue Miche, cho biết. Bắt đầu hoạt động từ năm 2024, Rue Miche hiện là một trong số các tổ hợp thời trang quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp rất được lòng giới trẻ Việt và du khách quốc tế.

NTK trẻ trên sàn diễn Saigon Fashion Runway tổ chức ngày 17.7 tại TP.HCM Ảnh: NTK cung cấp

Tháng 7 năm nay ghi nhận màn ra mắt của sàn diễn thời trang mới là Saigon Fashion Runway (SFR), phát triển từ Celebrating Local Pride - sân chơi dành riêng cho các thương hiệu thời trang nội. Hoạt động nổi bật ở mùa diễn này là sự xuất hiện của 11 gương mặt đến từ Trường ĐH Văn Lang. Đây là lần đầu tiên các NTK trẻ được trình diễn chung sàn runway với các thương hiệu đã có vị trí trong ngành như Độc Bản, La Luot Tailor, Môi Điên, The Soul… Sẽ có khoảng 5 NTK từ ngôi trường này tham gia Thailand International Fashion Week tổ chức vào tháng 8.2026.

NTK Huỳnh Lý Thiên Nhi giới thiệu BST CAILUONG tại triển lãm The Next Edition Ảnh: NTK cung cấp

Cần nguồn lực dài hạn

Global Fashion Week All Stars 2026 (GFWAS) là tuần lễ thời trang quốc tế được phát triển từ hành trình 8 năm của Vietnam International Junior Fashion Week. Chương trình năm nay mở rộng cho ba cộng đồng bao gồm All Stars (các ngôi sao và chuyên gia), Junior (thời trang trẻ em) và Student (sinh viên, nhà thiết kế trẻ). Tổ chức từ 31.7 - 2.8 tại Hà Nội, chương trình dự kiến có sự tham gia của hơn 30 thương hiệu, nhà thiết kế trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là việc BTC dành riêng đêm diễn thứ 3 cho đối tượng NTK trẻ với sự tham gia của 10 trường đại học trên cả nước. NTK Lê Trần Đắc Ngọc, nhà sáng lập chương trình, tiết lộ trong một bài viết trên trang cá nhân là từng nhận đến 10.000 CV cộng tác cho những dự án thời trang do anh khởi xướng. Anh cho rằng phía sau những CV không chỉ là nhu cầu đi làm thêm hay tích lũy kinh nghiệm của người trẻ mà là khát vọng được "chạm" vào nghề, được nhìn thấy sân khấu thật và tham gia vào một ê kíp thật.

NTK Huỳnh Hải Dương giới thiệu một mẫu thiết kế trong BST Mùa len trâu tại triển lãm The Next Edition Ảnh: NTK cung cấp

Năm 2025, ngành thời trang từng hoạt động vô cùng sôi nổi với 2 sàn diễn mới. 5 gương mặt trẻ đứng sau 5 thương hiệu thời trang Việt đã tạo dựng được uy tín cả ở trong nước và quốc tế là Quý Cao, Quách Đắc Thắng, Nguyễn Minh Đức, Elena Nguyễn và Huyền Bùi bắt tay nhau để lập nên DEPA. Màn ra mắt bài bản của sân chơi này được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt khi mở ra cơ hội tiếp nhận thêm nhiều tiếng nói trẻ đồng điệu. Sau show diễn tổ chức tại TP.HCM, DEPA có một tuần lễ thời trang "mở" tại Hà Nội với nhiều hoạt động thú vị như pop up, triển lãm... và trở thành điểm hẹn mới cho người yêu thời trang nội. Trong khi đó, Born's được thành lập bởi ba NTK trẻ là Khánh Duy, Mirabel và Taki. Sàn diễn Born's Playground 001 mùa đầu có sự tham gia của 28 gương mặt, mang đến tiếng nói của thế hệ mới trong giới thời trang Việt.

Điểm chung ở hai sàn diễn này là mục tiêu tạo nên sân chơi độc lập cho NTK trẻ, cởi mở với tiếng nói sáng tạo và hoạt động phi lợi nhuận. Tuy nhiên sau một năm, cả hai cái tên đều vẫn đang im ắng chưa có thêm hoạt động mới. Nguồn lực có thể là điều mà các sàn diễn này còn thiếu để có thể phát triển lâu dài.