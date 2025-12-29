Sân khấu Hoàng Thái Thanh đính chính vì bị nghi tổ chức show cho Hồng Phượng

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh khẳng định từ trước đến nay không tham gia tổ chức biểu diễn cho Hồng Phượng Ảnh: FBNV

Trên fanpage chính thức có 27.000 người theo dõi, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đưa ra thông cáo để đính chính rõ những thông tin cần được xác thực. Theo phía sân khấu kịch, đơn vị này không có mâu thuẫn hoặc xung đột cá nhân lẫn nghệ thuật đối với Hồng Phượng và các cá nhân có liên quan.

Phía sân khấu Hoàng Thái Thanh khẳng định trước đây và hiện nay đều không tham gia tổ chức biểu diễn cho Hồng Phượng. Chương trình mini show Ơn đời, ơn người sắp tới của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh có thuê địa điểm biểu diễn tại 139 Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Tuy nhiên, phía sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh không tham gia vào công tác tổ chức thuê mướn hoặc sắp xếp biểu diễn cho chương trình này.

Bài đăng trên fanpage của sân khấu Hoàng Thái Thanh khi bị cộng đồng mạng hiểu lầm, tấn công Ảnh: Chụp màn hình

"Vào tháng 9.2023, có một bộ phận khán giả vô tình nhầm lẫn giữa sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh với sân khấu Thái Hoàng. Vì vậy, Hoàng Thái Thanh đã bị hiểu nhầm là đơn vị tổ chức biểu diễn cho chương trình của nghệ sĩ Hồng Phượng. Sau đó, chúng tôi hứng chịu hơn 2.000 lượt công kích vào email, Facebook, TikTok, Google và gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn thể diễn viên và nhân viên của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Vào tháng 1.2024, Hoàng Thái Thanh một lần nữa bị công kích cũng vì lý do như trên gây tổn thất đến tình hình kinh doanh của sân khấu", fanpage cho hay.

Phía sân khấu mong công chúng hiểu rõ sự việc, để không hiểu lầm lan xa, gây ra thiệt hại về tài chính, tinh thần cho sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như - người đứng đầu sân khấu kịch cũng chia sẻ lại thông báo trên. Đây là lần thứ ba, nghệ sĩ Ái Như cũng như sân khấu Hoàng Thái Thanh phải lên tiếng đính chính về vụ việc. "Đây là những nỗi niềm của Hoàng Thái Thanh, không vì bất cứ một hiềm khích nào. Thương gửi đến các tri âm của chúng tôi và rất mong được thấu cảm", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Trước đó, ca sĩ Hồng Phượng công bố sẽ tổ chức mini show Ơn đời, ơn người vào tối 10.1.2026 tại sân khấu 139 Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Tuy nhiên, việc cô thuê địa điểm này đã khiến một bộ phận anti fan nhầm tưởng sân khấu Hoàng Thái Thanh đứng ra tổ chức chương trình, nên đã tràn vào "tấn công" sân khấu.