Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ tạm dùng làm bãi gửi xe máy tuyến metro số 1

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng, giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe máy tạm thời tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ), thuộc khu B Công viên 23/9 phục vụ người dân đi metro số 1.

Khu B Công viên 23/9 nằm trong phạm vi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Tôn Thất Tùng và Lê Lai ẢNH: NHẬT THỊNH

Bãi giữ xe phục vụ hành khách đi metro cho đến khi thành phố có chỉ đạo thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc triển khai các đề án thí điểm khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, công viên theo thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai và quy định liên quan để Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong triển khai thực hiện đúng quy định.

Trước đó, bãi giữ xe máy tạm được bố trí tại khu A Công viên 23/9, có lối ra vào trên đường Lê Lai, vị trí gần ga Bến Thành và chợ Bến Thành, thuận tiện cho hành khách gửi xe đi metro. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng mặt bằng, do có điều chỉnh quy hoạch và khai thác, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã đề xuất di dời bãi giữ xe sang khu B.

Khu B Công viên 23/9 nằm trong phạm vi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Tôn Thất Tùng và Lê Lai.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý, gồm phần mặt bằng phía trên và tầng hầm bên dưới khu vực sân khấu Sen Hồng cũ. Hiện tầng hầm đã được ký hợp đồng khai thác làm khu mua sắm, ẩm thực, nên việc bố trí bãi giữ xe tại đây gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng phần mặt bằng phía trên khu B để làm bãi giữ xe sau khi di dời từ khu A. Dù khoảng cách từ bãi giữ xe mới đến ga metro Bến Thành xa hơn so với trước khoảng 500 m, song khu vực sân khấu Sen Hồng cũ vẫn có nhiều lợi thế về kết nối giao thông.

Từ bãi giữ xe, hành khách có thể di chuyển thuận lợi đến các lối xuống ga Bến Thành. Khu vực xung quanh đã được trang bị đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.