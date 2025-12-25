Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ tạm dùng làm bãi gửi xe máy tuyến metro số 1

Hà Mai
Hà Mai
25/12/2025 16:32 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc bố trí điểm giữ xe phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng, giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe máy tạm thời tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ), thuộc khu B Công viên 23/9 phục vụ người dân đi metro số 1.

Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ tạm dùng làm bãi gửi xe máy tuyến metro số 1- Ảnh 1.

Khu B Công viên 23/9 nằm trong phạm vi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Tôn Thất Tùng và Lê Lai

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bãi giữ xe phục vụ hành khách đi metro cho đến khi thành phố có chỉ đạo thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc triển khai các đề án thí điểm khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, công viên theo thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai và quy định liên quan để Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong triển khai thực hiện đúng quy định.

Trước đó, bãi giữ xe máy tạm được bố trí tại khu A Công viên 23/9, có lối ra vào trên đường Lê Lai, vị trí gần ga Bến Thành và chợ Bến Thành, thuận tiện cho hành khách gửi xe đi metro. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng mặt bằng, do có điều chỉnh quy hoạch và khai thác, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã đề xuất di dời bãi giữ xe sang khu B.

Khu B Công viên 23/9 nằm trong phạm vi các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Tôn Thất Tùng và Lê Lai.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý, gồm phần mặt bằng phía trên và tầng hầm bên dưới khu vực sân khấu Sen Hồng cũ. Hiện tầng hầm đã được ký hợp đồng khai thác làm khu mua sắm, ẩm thực, nên việc bố trí bãi giữ xe tại đây gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng phần mặt bằng phía trên khu B để làm bãi giữ xe sau khi di dời từ khu A. Dù khoảng cách từ bãi giữ xe mới đến ga metro Bến Thành xa hơn so với trước khoảng 500 m, song khu vực sân khấu Sen Hồng cũ vẫn có nhiều lợi thế về kết nối giao thông.

Từ bãi giữ xe, hành khách có thể di chuyển thuận lợi đến các lối xuống ga Bến Thành. Khu vực xung quanh đã được trang bị đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.

Tin liên quan

Nóng: Vingroup bất ngờ rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Nóng: Vingroup bất ngờ rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Metro số 1 Metro TP.HCM bãi gửi xe metro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận