Săn kiểng độc, quả lạ chơi tết

"Mã đáo thành công" giá trên 500 triệu đồng

Tại Hà Nội, nhà vườn Hưng Tâm giới thiệu sản phẩm "Mã đáo thành công", mô phỏng đàn ngựa phi nước đại. Những cây quất chi chít quả được nghệ nhân dày công chế tác thành hình dáng đàn ngựa phi, giá bán ước tính lên đến hơn 500 triệu đồng và đã có khách hàng hỏi mua.

Sản phẩm "Mã đáo thành công" của nhà vườn Hưng Tâm (Hà Nội) được chế tác từ 8 cây quất, giá bán trên 500 triệu đồng Ảnh: NVCC

Tại TP.HCM, khu vực chuyên kinh doanh cây kiểng trên đường Mai Chí Thọ, P.Bình Trưng khoảng 1 tuần nay tấp nập các nhà vườn vận chuyển nhiều cây bưởi Diễn để trưng bày bán tết, khiến đoạn đường trở nên rực rỡ, thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhà vườn Thanh Giang tại đây vốn chuyên bán tùng la hán Nhật, bon sai Đài Loan nhưng trong mùa tết năm nay chỉ kinh doanh bưởi Diễn. Theo đại diện nhà vườn, năm nay cung ứng nhiều loại cây với kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách, đặc biệt là cây bưởi Diễn cỡ nhỏ chiếm số lượng nhiều hơn để phù hợp mức chi tiêu của khách.

Nhà vườn Bách Thuận cũng cho biết các loại bưởi Diễn kiểng tết có giá dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Cây càng cao tuổi thì giá càng cao. Chẳng hạn cây bưởi tuổi từ 20 năm, quả ngọt và thơm, ra quả vào cuối năm đúng dịp tết, quả sai chi chít đậu kín cây, có giá bán đến 16 triệu đồng, vừa để chơi tết, vừa có quả để chưng bàn thờ, hương vị lại ngon ngọt.

Hoạt động lâu năm trong thị trường cây kiểng, nhà vườn Khánh Võ ở P.Đông Hưng Thuận (TP.HCM) chuyên về cây ngoại nhập. Theo các nhân viên bán hàng tại đây, năm nay các loại cây kiểng được ưa chuộng là cherry, kim tắc ngọt, việt quất… Những loại này có thân mảnh, hoa đẹp và cho nhiều trái nên khách hàng đang rất thích. Ngoài ra, còn có các loại cây ăn trái cổ thụ khác có giá lên đến hàng chục triệu đồng như lựu cổ thụ Ấn Độ gần 40 triệu đồng, cây nho thân gỗ 30 triệu đồng…

Cây kiểng được vận chuyển đến các đô thị để bán trong dịp tết Ảnh: Trung Hiếu

Khu vực kinh doanh hoa kiểng trên đường Thành Thái, P.Hòa Hưng (TP.HCM) cũng đã nhập khá nhiều cây bưởi, quất và các loại cây kiểng khác để chưng tết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khách mua vẫn còn khá thưa thớt, không khí chưa sôi động khi thời gian đến tết vẫn còn khá thư thả.

Trên các chợ mạng, không khí mua sắm hàng tết có vẻ xôm tụ hơn. Các loại bưởi có khắc hoa văn đã tăng giá khá cao: bưởi hồ lô 270.000 đồng/cặp (loại

1 kg), bưởi hình thỏi vàng có khắc chữ Tài Lộc giá lên đến 700.000 đồng/cặp. Tương tự, dưa hấu tròn khắc hoa văn nghệ thuật có giá 33.000 đồng/kg và chỉ nhận đơn hàng từ 10 cặp trở lên; bưởi đỏ tiến vua giá 225.000 đồng/quả… Bên cạnh đó, các loại trái cây cúng, chưng ngày tết đang được các cửa hàng thông báo giá và nhận đặt trước, chốt lịch giao hàng từ ngày 16-26 âm lịch, những đơn hàng sau đó có thể tăng giá theo nhu cầu thị trường. Cụ thể, giá dưa hấu tết từ 16.000 - 18.000 đồng/kg (tùy chủng loại), các loại trái cây trong mâm ngũ quả cũng đã được điều chỉnh tăng giá cao hơn mọi khi, trong đó mãng cầu gai xanh giá 50.000 đồng/kg, mãng cầu gai vàng 70.000 đồng/kg, trái dư (dùng để chưng, không ăn được) lên đến 60.000 đồng/kg, lá trầu tăng lên đến 100.000 đồng/kg.

Lo ngại sức mua giảm sút

Mặc dù không khí chuẩn bị hàng hóa kinh doanh mùa vụ tết đang diễn ra khẩn trương, tích cực nhưng sức mua kém cũng là nỗi lo của nhiều nhà vườn và tiểu thương. Chợ hoa xuân Long Xuyên (An Giang) như mọi năm vẫn là điểm đến thu hút sự chú ý của giới chơi cây kiểng. Từ vài ngày trước, hàng chục nhà vườn đã vận chuyển cây kiểng, nhiều nhất là hoa mai, hoa giấy, tùng, bon sai để trưng bày. Chị Nguyễn Thị Mận, tiểu thương kinh doanh cây kiểng tết tại chợ hoa xuân Long Xuyên 2026, cho biết ngoài việc buôn bán tại vị trí trưng bày, chị cũng sẽ tích cực chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để bán hàng cho khách ở xa. "Tôi hy vọng năm nay sẽ bán được nhiều hơn cho cái tết này thật vui, nhưng không khí đến giờ khá trầm lắng, các vựa khác cũng chưa trưng bày những "siêu phẩm khủng", chắc vài ngày nữa các nhà vườn sẽ tập trung đến đông hơn và người mua cũng sẽ tìm đến nhiều hơn", chị Mận chia sẻ.

Hàng chậu bưởi Diễn trĩu quả Ảnh: Quang Thuần

Anh Nguyễn Trung Hiếu, người thường xuyên tham quan chợ hoa tết Long Xuyên các năm, chia sẻ cảm nhận không khí mua sắm năm nay chưa xôm tụ lắm. "Những năm trước khách tham quan rất đông, có "siêu phẩm" mai vàng được đấu giá ngay và khách chốt mua hàng tỉ đồng không do dự. Năm nay tôi chưa thấy có nhiều hàng "khủng", số lượng nhà vườn tham gia cũng ít hơn do vẫn còn 3 tuần nữa mới đến tết", anh Hiếu cho hay. Anh Thái Tuấn, chủ một cửa hàng bonsai, mai vàng, nhìn nhận: "Tôi từng bán cây cảnh ở Long Xuyên, năm nay thấy các nhà vườn kinh doanh chộn rộn khá ấm áp, nhưng tôi cũng lo lắng về sức mua vì vừa rồi thiên tai bão lũ nhiều, kinh tế cũng có phần eo hẹp hơn, khách hàng chịu chi cho thú vui chơi cây kiểng cũng bắt đầu đắn đo, toan tính nhiều hơn. Vì thế, tôi không tham gia trong đợt này".

Tại thị trường TP.HCM, ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Mai vàng Bình Lợi, đã thử cho rụng lá để xem số ngày cây mai nở bông là bao nhiêu. Ông Thiện cho biết ông trồng 10 ha mai vàng, với hơn 30.000 cây lớn nhỏ, trong đó có khoảng 3.000 cây mai để bán vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo ông, điều lo lắng bây giờ chính là sức mua trong dịp tết. Với những diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân gần đây thì có thể thấy nhu cầu tiêu thụ hoa mai dịp tết cũng sẽ giảm sút. Ông Lê Hữu Thiện cho rằng mai tết không phải là mặt hàng thiết yếu nên sẽ được người dân cân nhắc chi tiêu. "Số lượng cây mai tôi đầu tư chăm sóc để ra bông năm nay tương đương năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, khách mới đặt hàng khoảng 500 cây, trong khi cùng thời điểm năm trước khách đã đặt 1.000 cây. Vì vậy có thể dự báo nhu cầu mua mai tết năm nay sẽ giảm hơn năm trước".