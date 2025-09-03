Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

'Săn' kim cương nửa tỉ đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietbank

03/09/2025 08:48 GMT+7

Mừng Quốc khánh 2.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho khách hàng cá nhân 'Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc' với tổng giải thưởng lên đến gần 5 tỉ đồng.

Đón chào Đại lễ Quốc khánh 2.9 và tri ân khách hàng, từ ngày 3.9 đến hết ngày 31.12.2025, Vietbank triển khai chương trình khuyến mại "Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc" trên phạm vi toàn quốc với tổng giá trị lên đến gần 5 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietbank.

Gửi tại quầy và gửi tiền online đều được dự thưởng

Tham gia chương trình "Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc", tất cả khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 25 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để quay số vào cuối kỳ. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng gửi tiền tại quầy (gửi tại điểm giao dịch Vietbank) và gửi tiết kiệm online (tiền gửi trực tuyến) trên Ngân hàng số Vietbank Digital.

Các sản phẩm tiền gửi áp dụng trong chương trình bao gồm: Tiết kiệm truyền thống, Tiết kiệm quyền chọn, Tiết kiệm Phát Lộc, Tiết kiệm Đa tiện ích, Tiền gửi Có kỳ hạn khuyến mại Online, Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Tặng thêm đến 5 mã dự thưởng

Khi gửi tiết kiệm tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 1 tháng, quý khách sẽ được nhận ngay quà tặng hấp dẫn là sạc dự phòng hoặc ly nước cao cấp; với kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng sẽ được nhận thêm 1 mã dự thưởng.

Đối với sản phẩm gửi tiền online với kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 mã dự thưởng.

Đặc biệt, các khách hàng lần đầu mở tài khoản tại Vietbank sẽ được tặng thêm 2 mã dự thưởng và khách hàng có ngày sinh nhật trong thời gian triển khai chương trình được tặng thêm 3 mã dự thưởng với điều kiện, điều khoản đi kèm.

Cơ hội trúng kim cương trị giá 500 triệu đồng

Với giải thưởng cuối kỳ, Vietbank sẽ tổ chức quay số để xác định chủ nhân của các giải thưởng giá trị, bao gồm:

  • 1 Giải đặc biệt: viên Kim cương tròn 6,8 ly, trị giá 500.000.000 đồng
  • 3 Giải nhất: Sổ tiết kiệm Vietbank 50.000.000 đồng
  • 6 Giải nhì: Sổ tiết kiệm Vietbank 20.000.000 đồng
  • 30 Giải khuyến khích:Sổ tiết kiệm Vietbank 5.000.000 đồng

Thời gian quay số cuối kỳ dự kiến vào ngày 9.1.2026.

Ngoài ra còn có gần 20.000 phần quà là ly nước giữ nhiệt và pin sạc dự phòng cao cấp đang chờ đợi khách hàng tham gia chương trình.

THỂ LỆ CHI TIẾT TẠI ĐÂY (https://www.vietbank.com.vn/ve-vietbank/tin-tuc/tin-khuyen-mai/tiet-kiem-vung-vang-nhan-ngan-tai-loc )

Gửi tiết kiệm tại Vietbank ngay hôm nay, càng nhiều mã dự thưởng, càng có cơ hội "săn" giải kim cương.

