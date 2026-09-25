San lấp bằng chất thải rắn, chủ cửa hàng vật liệu bị phạt 3,6 năm tù

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 25.9, TAND khu vực 12 (TP.HCM) đã tuyên phạt Tô Minh Hiệp (38 tuổi, ở phường Tam Long) 3 năm 6 tháng tù giam về tội gây ô nhiễm môi trường. Hiệp dùng chất thải rắn xây dựng san lấp bị lực lượng chức năng bắt giữ trước đó.

Khu đất Hiệp san lấp trước đó, nay đã được khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiệp là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Hiệp (phường Tam Long), làm công việc cung cấp vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.

Theo cáo trạng, ngày 4.11.2025, Hiệp ký hợp đồng san lấp nâng cao nền đất của 4 thửa đất tọa lạc trên Hương Lộ 2, phường Tam Long, với giá 580 triệu đồng. Thời gian thực hiện là 3 tháng. Về nguồn vật liệu san lấp do Hiệp cung cấp và cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với toàn bộ hoạt động san lấp mặt bằng trên.

Sau khi ký hợp đồng, Hiệp đã liên hệ tìm mua các căn nhà, công trình cũ thuộc khu vực giải tỏa, khu vực thi công các dự án tại phường Tam Long và phường Bà Rịa.

Hiệp thuê nhân công thực hiện việc đập phá, tháo dỡ các căn nhà, công trình để thu gom chất thải rắn xây dựng, vận chuyển bằng xe tải đến đổ tại 4 thửa đất trên và sử dụng xe xúc đào để múc, san gạt và san phẳng nâng cao nền đất mà không xin phép và không được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước.

Đến tháng 1.2026, Hiệp vẫn đang thực hiện công việc san lấp nâng cao nền tại 4 thửa đất trên thì bị cơ quan quản lý chức năng phát hiện và vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Hiệp đã khai nhận hành vi sử dụng chất thải rắn xây dựng san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường. Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng được san lấp, đổ thải tại 4 thửa đất trên gần 5.000 tấn.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Hiệp đã vận động gia đình thuê công ty thực hiện việc thu gom, vận chuyển và chuyển giao toàn bộ khối lượng chất thải xây dựng do Hiệp đổ trái phép đến cơ sở có chức năng xử lý theo quy định.