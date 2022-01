Sản lượng than Trung Quốc tăng kỷ lục trong năm 2021

Quốc gia sản xuất và tiêu thụ than đá lớn nhất thế giới đã khai thác 384,67 triệu tấn nhiên liệu hóa thạch trong tháng 12.2021. Kỷ lục trước đó là 370,84 triệu tấn than trong tháng 11.2021.

Số liệu trên được công bố sau khi Bắc Kinh thúc giục các nhà sản xuất than đá tăng cường khai thác tối đa nhằm phục vụ nhu cầu tăng trưởng trong nước, theo tờ The Guardian ngày 17.1.

Thống kê chính thức của Trung Quốc cho thấy nước này sản xuất than đá ở mức kỷ lục trong cả năm 2021, đạt 4,07 tỉ tấn (tăng 4,7% so với năm trước đó). Đây quả là cú sốc cho những nhà vận động môi trường sau khi Hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu (COP26) vừa khép lại ở Glasgow (Anh) giữa tháng 11.2021.

Để có thể ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thế giới cần cắt giảm gần một nửa lượng phát thải CO 2 trong 8 năm kế tiếp và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Nếu muốn đạt được mục tiêu trên, Mỹ và Trung Quốc cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa so với kế hoạch hiện tại, theo giới quan sát.





Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải CO 2 lớn nhất thế giới, chiếm 27% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, dựa theo kế hoạch được nước này trình lên LHQ trước thềm COP26, chính quyền Bắc Kinh sẽ tiếp tục đà phát thải hiện tại cho đến khi đạt mức cao nhất trước năm 2030, theo Reuters.

Đến năm 2060, Trung Quốc mới chuyển sang trung hòa carbon. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh vào năm 2030 cam kết giảm 65% mật độ carbon trong mỗi đơn vị tăng trưởng kinh tế (GDP) so với năm 2005.