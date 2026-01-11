Sản phụ bất ngờ chuyển dạ trên tàu, may mắn gặp 2 nữ hộ sinh

Ngày 11.1, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, 2 nữ hộ sinh của bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh non trên tàu SE4.

Trước đó, đêm 10.1, sản phụ Lê Thị T.N. (34 tuổi) đang ngồi trên tàu SE4 hành trình từ Nam ra Bắc thì bất ngờ chuyển dạ. Thời điểm này, thai nhi mới chỉ 34 tuần tuổi.

Bé trai nặng 2,6 kg chào đời an toàn nhờ sự hỗ trợ đỡ đẻ của 2 nữ hộ sinh trên cùng chuyến tàu ẢNH: CTV

Cơn chuyển dạ bất ngờ đã khiến nhiều người đi trên chuyến tàu không khỏi lo lắng cho sản phụ vì việc sinh con khó khăn.

Nghe tiếng loa gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp từ tổ lái tàu, 2 nữ hộ sinh của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An là chị Nguyễn Thị Giang, Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ ngoại và chị Nguyễn Hồng Hoa, Khoa Phụ nội tiết, đang trên tàu ra Nam Định dự thi tay nghề lập tức có mặt.

Với kinh nghiệm xử trí các ca khó tại bệnh viện, 2 nữ hộ sinh đã hỗ trợ, động viên sản phụ vượt cạn ngay trên tàu. Đến gần 1 giờ sáng 11.1, sau thời gian khá dài chuyển dạ, bé trai nặng 2,6 kg đã chào đời an toàn.

Sản phụ và bé trai được chuyển đến cơ sở y tế để được tiếp tục chăm sóc ẢNH: CTV

Sau sinh, 2 nữ hộ sinh tiếp tục chăm sóc, theo dõi sản phụ và chăm sóc cháu bé sinh non cẩn trọng.

Khi tàu đến ga Cầu Giát (Nghệ An), tổ lái tàu đã chuyển sản phụ và bé đến bệnh viện địa phương để tiếp tục được chăm sóc.