Thời sự

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/01/2026 12:17 GMT+7

Nhiệt độ xuống thấp trong 2 ngày qua, có thời điểm xuống -5 độ C ở vùng cao Nghệ An khiến băng giá xuất hiện.

Ngày 9.1, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Nghệ An), cho biết ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, trong 2 ngày qua, nhiệt độ tại xã vùng cao này giảm sâu, có nơi xuống dưới 0 độ C.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An - Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện trên cây cỏ ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, Nghệ An

ẢNH: HẢI THƯỢNG

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An - Ảnh 2.

Nhiệt độ tại Na Ngoi có thời điểm xuống -5 độ C

ẢNH: HẢI THƯỢNG

Ghi nhận tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi), nhiệt độ ở đây có thời điểm xuống -5 độ C. Sáng sớm nay, nhiệt độ dưới 0 độ C khiến băng giá phủ trắng các bụi cây, thảm cỏ và vườn tăng gia của đơn vị.

Đến khoảng 9 giờ sáng, khi có ánh nắng, lớp băng giá mới bắt đầu tan dần. Hiện tượng băng giá cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực có độ cao lớn trên địa bàn xã Na Ngoi.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An - Ảnh 3.

Băng giá xuất hiện trên cỏ

ẢNH: HẢI THƯỢNG

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An - Ảnh 4.

Băng giá xuất hiện

ẢNH: HẢI THƯỢNG

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện ở miền núi Nghệ An - Ảnh 5.

Băng giá phủ trên cải bắp tại vườn rau của Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú

ẢNH: HẢI THƯỢNG

Ông Thái cũng cho hay, nhiệt độ xuống quá thấp đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Lực lượng Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi triển khai các biện pháp chống rét cho bộ đội, cử cán bộ xuống địa bàn hỗ trợ người dân ứng phó đợt rét đậm, rét hại này. 

UBND xã Na Ngoi đã phát văn bản chỉ đạo các bản thông báo cho người dân lùa trâu bò thả rông trong rừng về nhà nuôi nhốt, che chắn chuồng nuôi.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 trong mùa đông năm nay khiến băng giá xuất hiện ở vùng núi cao Na Ngoi.

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ băng giá rét đậm xã Na Ngoi Nghệ An
