Sản phụ bị vỡ tử cung: Các bác sĩ cứu sống cả mẹ và con

Ngày 9.8, Bệnh viện Quốc tế City cho biết đã tiếp nhận sản phụ N.T.H.H (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) mang thai khoảng 35 tuần nhưng bị vỡ tử cung đường kính 2 cm. Nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sĩ, cả 2 mẹ con sản phụ đều an toàn.



Theo bệnh sử, sản phụ từng sinh mổ sinh ở nước ngoài. Cuối tháng 7.2023, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khi bác sĩ khám, mặc dù thao tác khám rất nhẹ nhưng sản phụ kêu đau liên tục, đặc biệt là đau ở hông bên trái, không cho ai đụng vào.

Các bác sĩ đã đánh giá được tình trạng rất nghiêm trọng của sản phụ và đã chỉ định mổ cấp cứu, mặc dù thai nhi chỉ 35 tuần tuổi. Vấn đề cứu mẹ được đặt ra hàng đầu.

Khi mổ tại ổ bụng sản phụ, bác sĩ lấy ra khoảng 500 ml máu trong ổ bụng. Vết mổ sinh cũ của sản phụ vẫn còn nguyên. Ê kíp mổ đã nhanh chóng đưa em bé ra khỏi bụng mẹ để gửi khoa Nhi tiếp tục chăm sóc.

Mổ cấp cứu sản phụ bị vỡ tử cung BVCC

Các bác sĩ thám sát tử cung sản phụ thì phát hiện có một chỗ vỡ ở phần đáy tử cung, đường kính khoảng 2 cm, các quai ruột dính chặt vào vị trí tổn thương. Bác sĩ mổ sản khoa đã phối hợp với bác sĩ khoa Ngoại tách rời các quai ruột dính ra khỏi chỗ vỡ, phục hồi vùng tử cung và các quai ruột bị tổn thương.

Quá trình mổ ghi nhận sản phụ mất khoảng 1.000 ml và đã được truyền bù. Sản phụ phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định. Em bé sau 3 ngày được chăm sóc đặc biệt đã trở về trong vòng tay mẹ.

Theo TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế City, đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa rất nặng - cấp cứu vỡ tử cung. Nguyên nhân vỡ tử cung là do ở lần sinh con trước đây, sản phụ đã bị vỡ tử cung và đã được bác sĩ vá chỗ vỡ. Tuy nhiên, do sản phụ không biết nên đã không thông báo cho các bác sĩ sản khoa. Lần này, nhờ kinh nghiệm của ê kíp bác sĩ trực cả mẹ và con đều được cứu sống an toàn.

TS-BS Thanh Thủy khuyến cáo phụ nữ mang thai nên cố gắng nhớ lại tất cả những bệnh lý liên quan, dù là bệnh nội khoa, đặc biệt là tiền sử mổ sinh hoặc phẫu thuật (nếu có) trước khi mang thai và thông báo cho bác sĩ sản khoa biết. Việc này, giúp cho việc theo dõi thai kỳ sẽ an toàn, thuận lợi. Và có những biện pháp, dự trù, chuẩn bị sẵn phương án cho những tình huống bất ngờ xảy ra như trường hợp vỡ tử cung nói trên.