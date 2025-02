Sân pickleball 'lấn' đất nông nghiệp, nhà kho, công viên

Xây dựng trên đất nông nghiệp

Những ngày qua, người dân sống tại khu dân cư phía nam rạch Bà Bướm (P.Phú Thuận, Q.7) không khỏi bức xúc khi chỉ trong khoảng 2 tháng nhiều cụm sân pickleball đã mọc lên trên diện tích đất hàng ngàn mét vuông thuộc tờ bản đồ số 80. Được biết khu đất trên rộng khoảng hơn 2 ha, gồm nhiều thửa đất của nhiều chủ khác nhau là đất nông nghiệp. Theo quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía nam rạch Bà Bướm, khu đất có chức năng quy hoạch thuộc khu dân cư xây dựng mới; một phần thuộc lộ giới đường dự phóng là 24 m, một phần thuộc đất cây xanh cách ly hành lang điện với bề rộng là 20 m.

Làn sóng đầu tư sân pickleball nở rộ nên rất nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép, xây trên đất quy hoạch

Ảnh: Đình Sơn

Dù vậy, theo quan sát của PV Thanh Niên, trên khu đất này ngoài 10 sân bóng đá thì hàng loạt sân pickleball đã được khai thác, một số sân đang đầu tư xây dựng. Trong đó cụm sân pickleball của câu lạc bộ Kfootball bao gồm 4 sân pickleball và cụm 8 sân của câu lạc bộ Pinpoint Pickleball. Cạnh bên là một cụm sân pickleball đang được xây dựng trên thửa đất số 68, tờ bản đồ số 80, với diện tích hơn 900 m². Cụm sân này đã xây dựng xong phần nền, hiện đang xây dựng cột kèo và mái che. Dù làm sân pickleball nhưng chủ đầu tư lại được UBND Q.7 cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Theo thống kê của Thanh Niên, chỉ tính riêng trên địa bàn P.Phú Thuận đã có khoảng 20 cụm sân pickleball và phần lớn đều xây dựng không đúng chức năng quy hoạch đất thể dục, thể thao mà được xây dựng trên các loại đất khác, thậm chí nhiều cụm sân được cải tạo, xây dựng lại trong các nhà kho, nhà xưởng.

Cách đó không xa, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Phong, Q.7) cụm sân pickleball WinX rất hoành tráng, lên đến 11 sân hoạt động tấp nập suốt ngày đêm được xây dựng trên đất quy hoạch là đất giao thông, đất cây xanh cách ly. Cụm sân này được đầu tư khá bài bản với hệ thống cột, mái che, shop bán dụng cụ thể thao, khu bán đồ ăn, nước giải khát và bãi đậu xe. Khi chúng tôi đặt sân, nhân viên cụm sân pickleball WinX cho biết có nhiều giá ở khung giờ bình thường, từ 160.000 - 290.000 đồng/giờ.

Sức hút của pickleball lớn đến nỗi một khu vui chơi giải trí tại P.Tân Hưng (Q.7) là bảo tàng tranh 3D Artinus đã tháo dỡ một tòa nhà được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng cụm sân Pickleball The Dinker Club. Cụm sân này nằm trong khu đô thị Him Lam, có quy mô rất lớn với 15 sân, trong đó có 9 sân thường và 6 sân VIP. Ngoài ra còn có khu vực nghỉ ngơi ngoài sân được bố trí đầy đủ ghế ngồi, khu nhà hàng, cà phê, shop bán đồ thể thao... cung cấp đầy đủ ánh sáng, dịch vụ cả ngày lẫn đêm.

Tại các khu vực khác cũng náo nhiệt không kém. Chỉ tính riêng đoạn đường Trần Não (TP.Thủ Đức), theo khảo sát của PV Thanh Niên đã có gần chục sân pickleball mọc lên bên trong các nhà kho, nhà xưởng và các khu đất trống, đất "dính" quy hoạch hoặc chuyển đổi từ sân cầu lông, sân tennis. Chủ cụm sân VL Up gồm 6 sân pickleball trên đường Trần Não cho hay trước đây là sân cầu lông, nhưng khi phong trào chơi pickleball lên cao, ông đã cải tạo nâng cấp và đầu tư thêm thành sân pickleball. Nếu như sân cầu lông cho thuê khoảng 100.000 -120.000 đồng/giờ thì sân pickleball cho thuê từ 200.000-320.000 đồng/giờ, cao gấp 3 lần. Cách đó không xa, một cụm sân cũng vừa được xây dựng bên trong một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Đây từng là một nhà kho nhưng do hoạt động không hiệu quả nên đã được chuyển đổi thành sân pickleball.

Đối diện với khu chung cư Vinhomes Tân Cảng (Q.Bình Thạnh), một cụm gồm 3 sân pickleball mới đây cũng đã mọc lên. Vốn dĩ khu vực này trước đây là bãi đậu xe, nhưng trước nhu cầu chơi pickleball ngày càng tăng, chủ đầu tư đã lấy một phần bãi đậu xe để làm sân bóng.

Cần quy hoạch, quản lý

Tại khu đất rộng lên đến gần 4.200 m² tại P.Phước Long B (Q.9 cũ), dù được quy hoạch là đất cây xanh, thể dục thể thao nhưng Công ty CP Xây dựng Vạn Long ngang nhiên xây dựng một cụm sân pickleball không phép lên đến hàng chục sân. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra đã phát hiện nơi đây xây dựng gần như hoàn thiện với hệ thống nền nhựa đường, lưới nhựa B40, trụ sắt, đà bê tông cốt thép... Cách đó không xa, một công trình khác được xây dựng trên khu đất rộng gần 620 m² ở thửa đất số 08, tờ bản đồ số 43 (P.Phước Long A) đã hoàn thiện, với hệ thống cột, khung kèo sắt...

Trước tình trạng này, các địa phương đã ra quân xử lý các sân pickleball xây dựng không phép, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất. Như tại TP.Thủ Đức thời gian qua đã xử lý nhiều vụ vi phạm xây dựng liên quan đến sân pickleball. Mới đây Thanh tra xây dựng TP.Thủ Đức đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Khánh vì đã đưa vào vận hành hàng chục sân pickleball xây dựng không phép trên diện tích đất hơn 3.700 m² ở P.Thảo Điền. Tại đây, chủ đầu tư đã tiến hành làm nền bê tông, lắp đặt 210 cây cột thép cao 3 m, dựng 3 thùng container loại 20 feet, 1 container loại 40 feet, hệ thống lưới thép chiều cao 2,5 m, kính 10 mm... Ngoài phạt tiền 90 triệu đồng, chủ đầu tư còn bị yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xây dựng. Một cụm sân khác tại tờ bản đồ số 10 (P.Phước Bình, TP.Thủ Đức) được xây dựng trên đất lúa, đất ao với diện tích gần 600 m². Do xây dựng không phép và xây trên đất nuôi trồng thủy sản nên chủ đầu tư là ông Lê Đức Bình Minh đã bị phạt 33 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm...

Theo một chuyên gia, bộ môn pickleball mang lại nhiều điểm tích cực, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp gắn kết tình thân vì cả gia đình, công ty ai cũng có thể chơi cùng nhau với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của phong trào pickleball hiện tại khiến mọi loại đất, mọi khu vực trống đều được chuyển thành sân bóng, để ngỏ nhiều hệ lụy. "Cần có sự quy hoạch, quản lý. Trong đó, đối với đất công viên, thể dục thể thao, văn hóa... có thể cho xây dựng, còn đất ở, đất nông nghiệp cần phải cân nhắc, quản lý kỹ, nếu không sẽ bị dư thừa vì đang có tâm lý đầu tư theo số đông. Trong khi đó, rất ít sân đầu tư bài bản, có huấn luyện viên, có cơ sở vật chất để huấn luyện các vận động viên chơi các giải chuyên nghiệp, cho đội tuyển quốc gia. Chưa kể khi phong trào này giảm nhiệt, những người vào sau có thể phải gánh nặng nợ nần, chưa kịp thu hồi vốn", một chuyên gia thể thao khuyến cáo.

Nhiều người chơi môn thể thao này cũng cho biết do đầu tư ồ ạt, nhiều sân pickleball hiện đã vắng khách hơn. Cũng đã có nơi phải đóng cửa do cạnh tranh không nổi và do mật độ sân quá dày. Đó là lời cảnh tỉnh cần thiết cho những người vẫn đang hăm hở đầu tư vào dịch vụ này.