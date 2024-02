Sẵn sàng phương án bảo vệ trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội

Đêm giao thừa, địa bàn Q.Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới. Trong đó, hồ Hoàn Kiếm là điểm bắn pháo hoa lớn nhất thủ đô, dự kiến lượng người đổ về đây sẽ rất lớn, lên đến hàng vạn người.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm, cho hay ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa và những nơi tập trung đông người, công an quận cũng chủ động chia thành các cụm xung quanh hồ cho trưởng công an các phường Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Trống chỉ huy, bảo vệ an ninh và bảo đảm trật tự.



Theo thượng tá Đang, khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các cụm gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các phường có thể hỗ trợ kịp thời và xử lý nhanh chóng.

Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ an ninh đêm giao thừa và trong tết Nguyên đán, Công an Q.Hoàn Kiếm cũng triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra đột xuất việc trông giữ phương tiện, hoạt động quán bar…

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, thượng tá Đang cho hay, Công an Q.Hoàn Kiếm đã giao ứng trực, sẵn sàng các máy bơm, xuồng cứu hộ trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần trận địa pháo hoa, cũng như sân khấu ngoài trời.

Cạnh đó, để đảm bảo an toàn cháy nổ cho người dân đón tết, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hoàn Kiếm, công an 18 phường trên địa bàn sẽ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở, địa điểm tập trung đông người để kịp thời xử lý những vấn đề, tình huống xảy ra.