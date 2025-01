San sẻ những lo toan tết của bà con

Sáng 13.1, sau gần 2 giờ chạy xe, đoàn công tác Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam có mặt tại xã Ea Lâm (H.Sông Hinh) trong sự đón chờ của bà con địa phương. Xã Ea Lâm là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Ê đê, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Khi nghe tin có đoàn về thăm, tặng quà tết, bà con mừng lắm.

100 suất quà tết được trao tặng bà con xã núi Ea Lâm (H.Sông Hinh) ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

"Tôi mừng quá. Tết này đỡ phải mua gạo, còn tiền mừng tết thì dùng mua thịt cho mấy đứa nhỏ. Tôi cảm ơn chương trình nhiều lắm", bà Ksơr H Đêm (56 tuổi, xã Ea Lâm) tâm sự.

Ngoài tặng 100 suất quà cho bà con xã Ea Lâm, đoàn công tác còn tổ chức "gian hàng 0 đồng" để tặng quần áo cho bà con nơi đây. Cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ dành cho người dân địa phương, bà Nay Hờ Nhơn, Bí thư Đảng ủy xã Ea Lâm, chia sẻ: "Xã Ea Lâm hiện có 89 hộ nghèo và 135 hộ cận nghèo, bà con nơi đây chủ yếu làm nông nên kinh tế còn khó khăn. Những phần quà tết như thế này đã phần nào san sẻ bớt những lo toan, gánh nặng cho bà con trước thềm năm mới".

250 suất quà tết tặng cho bà con P.Phú Thạnh (TP.Tuy Hòa) ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

700 suất quà tết gửi tặng bà con Phú Yên

700 suất quà tết gửi tặng đến bà con Phú Yên ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tại chương trình "Tết trọn niềm vui" năm nay, đoàn công tác đã trao tặng cho bà con Phú Yên 700 suất quà tết. Cụ thể, trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 100 suất quà tết cho bà con xã Hòa Quang Nam (H.Phú Hòa); 100 suất quà cho xã Ea Lâm (H.Sông Hinh); 250 suất quà tết cho H.Tuy An và 10 suất học bổng cho Trường THPT Trần Phú (H.Tuy An); 250 suất quà cho P.Phú Thạnh (TP.Tuy Hòa).

Ngoài ra, đơn vị này còn tặng 10 xe lăn cho Hội Người khuyết tật H.Tuy An và 25 suất quà động viên cho lực lượng an ninh trật tự TT.Chí Thạnh (H.Tuy An). Tổng kinh phí chương trình "Tết trọn niềm vui" tại Phú Yên hơn 1 tỉ đồng.

Nuôi con trai bị khuyết tật, vợ chồng cụ Phùng Thị Hường (75 tuổi, ở thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Bắc, H.Phú Hòa) phải bắt ốc mưu sinh qua ngày. Nhận được quà từ chương trình "Tết trọn niềm vui", bà Hương mừng lắm. "Tết này, tôi đỡ lo. Vợ chồng bắt ốc chắc phải cả tháng mới đủ tiền mua được phần quà này. Tôi rất biết ơn chương trình đã quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi", bà Hương xúc động.

Tặng sách cho các đơn vị ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khi nhận được xe lăn, cụ Nguyễn Hữu Tài (79 tuổi, ở xã An Mỹ, H.Tuy An) mừng lắm. Tai nạn cách đây 20 năm khiến cụ Tài không thể đi lại được, chiếc xe lăn là niềm mong mỏi bấy lâu nay của cụ.

"Niềm mong mỏi của tôi bấy lâu cũng thành hiện thực. Tôi mong xe như mong lấy đôi chân của mình vậy. Thật may mắn khi những ngày cuối năm được nhận món quà đặc biệt từ Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam", cụ Tài nói.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 900 đầu sách Công tác xã hội trong trái tim tôi cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, cán bộ Đoàn - Hội trên địa bàn H.Tuy An và Trường THPT Trần Phú (H.Tuy An).

Các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân nhận quà ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, tặng xe lăn cho người khuyết tật tại H.Tuy An ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, tặng quà tết cho bà con xã Hòa Quang Nam (H.Phú Hòa) ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Đem lại niềm vui, sự ấm áp cho gia đình khó khăn

Theo ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, chương trình "Tết trọn niềm vui" năm 2025 được triển khai tại 4 tỉnh gồm: Tây Ninh, Phú Yên, An Giang và Ninh Thuận từ ngày 10.1 và dự kiến kết thúc vào ngày 16.1.

"Chương trình "Tết trọn niềm vui" là hoạt động thường niên do Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức với mong muốn mang đến những món quà ấm áp, san sẻ yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những phần quà sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho những hộ gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, giúp họ đón một mùa xuân trọn vẹn hơn", ông Nguyễn Thanh Hân nói.

Theo ông Hân, chương trình "Tết trọn niềm vui" không chỉ là dịp để các đoàn viên, hội viên thanh niên cống hiến sức trẻ mà còn là cơ hội để các bạn tích lũy kinh nghiệm, phát huy vai trò xung kích và sáng tạo trong công tác xã hội. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển các phong trào thanh niên, đồng thời gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.