Sàn thương mại điện tử Shein cấm bán búp bê tình dục giống trẻ em

Biểu tình phản đối Shein tại trung tâm thương mại BHV Marais ở Paris hôm 3.11 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 4.11 đưa tin sàn thương mại điện tử Shein thông báo cấm bán búp bê tình dục trên toàn bộ các trang web của mình, sau khi giới chức Pháp lên án việc hãng này rao bán các sản phẩm có hình dáng giống trẻ em.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure hôm 3.11 dọa cấm Shein hoạt động tại nước này nếu hãng tiếp tục bán các búp bê tình dục có hình dáng trẻ em, chỉ vài ngày trước khi Shein khai trương cửa hàng đầu tiên ở Paris.

Văn phòng công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Shein, cũng như các sàn thương mại điện tử khác như AliExpress, Temu và Wish, liên quan việc bán các búp bê tình dục này.

Văn phòng công tố cho biết các cuộc điều tra được tiến hành do hành vi phát tán "những nội dung bạo lực, khiêu dâm hoặc không phù hợp có thể tiếp cận trẻ vị thành niên".

Các cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan chống gian lận của Pháp hôm 1.11 cho biết Shein rao bán các búp bê "có hình dáng trẻ em" mang tính chất khiêu dâm.

Báo Pháp Le Parisien đăng tải hình ảnh một trong những con búp bê được bán trên nền tảng này, kèm theo dòng mô tả mang nội dung tình dục rõ ràng. Con búp bê trong ảnh cao khoảng 80 cm và cầm một con gấu bông.

Ngay sau khi cơ quan chống gian lận đưa ra thông báo, Shein tuyên bố đã gỡ các búp bê này khỏi nền tảng của mình và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.

Sau đó, trong thông cáo ngày 3.11, hãng cho biết đã áp dụng "lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm dạng búp bê tình dục" và xóa toàn bộ danh sách rao bán cùng hình ảnh liên quan.

Người phát ngôn của Shein cho biết lệnh cấm được áp dụng trên toàn cầu. "Tuy những sản phẩm này được đăng tải bởi các bên bán thứ ba, nhưng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm", CEO Shein Donald Tang cho biết.

Cao ủy phụ trách vấn đề trẻ em của Pháp, bà Sarah El Hairy, cho biết nhiều trang web đang bị điều tra sau khi truyền thông nước này đưa tin nền tảng mua sắm Trung Quốc AliExpress cũng bán các búp bê tương tự.

AliExpress cho biết đã ngay lập tức gỡ bỏ các sản phẩm này khỏi trang web của mình. Trong thông cáo phát đi sau đó trong ngày 3.11, cơ quan chống gian lận Pháp cho biết đang tiến hành hành động pháp lý đối với AliExpress vì bán các "búp bê có phong cách khiêu dâm trẻ em".

Shein có trụ sở tại Singapore và ban đầu được thành lập tại Trung Quốc. Nền tảng bán hàng trực tuyến Shein dự kiến khai trương cửa hàng trực tiếp đầu tiên trên thế giới vào ngày 6.11 tại trung tâm thương mại cao cấp BHV Marais ở trung tâm Paris.

Một số thương hiệu đã rút sản phẩm khỏi BHV Marais kể từ khi thông tin khai trương của Shein được công bố.