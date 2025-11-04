Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sàn thương mại điện tử Shein cấm bán búp bê tình dục giống trẻ em

Khánh An
Khánh An
04/11/2025 10:41 GMT+7

Sàn thương mại điện tử Shein thông báo cấm bán búp bê tình dục, sau khi bị chỉ trích gay gắt tại Pháp về việc bán búp bê tình dục giống trẻ em.

Sàn thương mại Shein cấm búp bê tình dục giống trẻ em - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối Shein tại trung tâm thương mại BHV Marais ở Paris hôm 3.11

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 4.11 đưa tin sàn thương mại điện tử Shein thông báo cấm bán búp bê tình dục trên toàn bộ các trang web của mình, sau khi giới chức Pháp lên án việc hãng này rao bán các sản phẩm có hình dáng giống trẻ em.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure hôm 3.11 dọa cấm Shein hoạt động tại nước này nếu hãng tiếp tục bán các búp bê tình dục có hình dáng trẻ em, chỉ vài ngày trước khi Shein khai trương cửa hàng đầu tiên ở Paris.

Văn phòng công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Shein, cũng như các sàn thương mại điện tử khác như AliExpress, Temu và Wish, liên quan việc bán các búp bê tình dục này.

Văn phòng công tố cho biết các cuộc điều tra được tiến hành do hành vi phát tán "những nội dung bạo lực, khiêu dâm hoặc không phù hợp có thể tiếp cận trẻ vị thành niên".

Các cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan chống gian lận của Pháp hôm 1.11 cho biết Shein rao bán các búp bê "có hình dáng trẻ em" mang tính chất khiêu dâm.

Báo Pháp Le Parisien đăng tải hình ảnh một trong những con búp bê được bán trên nền tảng này, kèm theo dòng mô tả mang nội dung tình dục rõ ràng. Con búp bê trong ảnh cao khoảng 80 cm và cầm một con gấu bông.

Ngay sau khi cơ quan chống gian lận đưa ra thông báo, Shein tuyên bố đã gỡ các búp bê này khỏi nền tảng của mình và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.

Sau đó, trong thông cáo ngày 3.11, hãng cho biết đã áp dụng "lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm dạng búp bê tình dục" và xóa toàn bộ danh sách rao bán cùng hình ảnh liên quan.

Người phát ngôn của Shein cho biết lệnh cấm được áp dụng trên toàn cầu. "Tuy những sản phẩm này được đăng tải bởi các bên bán thứ ba, nhưng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm", CEO Shein Donald Tang cho biết.

Cao ủy phụ trách vấn đề trẻ em của Pháp, bà Sarah El Hairy, cho biết nhiều trang web đang bị điều tra sau khi truyền thông nước này đưa tin nền tảng mua sắm Trung Quốc AliExpress cũng bán các búp bê tương tự.

AliExpress cho biết đã ngay lập tức gỡ bỏ các sản phẩm này khỏi trang web của mình. Trong thông cáo phát đi sau đó trong ngày 3.11, cơ quan chống gian lận Pháp cho biết đang tiến hành hành động pháp lý đối với AliExpress vì bán các "búp bê có phong cách khiêu dâm trẻ em".

Shein có trụ sở tại Singapore và ban đầu được thành lập tại Trung Quốc. Nền tảng bán hàng trực tuyến Shein dự kiến khai trương cửa hàng trực tiếp đầu tiên trên thế giới vào ngày 6.11 tại trung tâm thương mại cao cấp BHV Marais ở trung tâm Paris.

Một số thương hiệu đã rút sản phẩm khỏi BHV Marais kể từ khi thông tin khai trương của Shein được công bố.

Tin liên quan

Thành phố Nhật Bản bị 'soi' vì dùng búp bê tình dục quảng bá du lịch

Thành phố Nhật Bản bị 'soi' vì dùng búp bê tình dục quảng bá du lịch

Thành phố Tokushima và tỉnh cùng tên ở Nhật Bản đã bị phát hiện chi 400.000 yen (hơn 2.800 USD) từ ngân sách để mua búp bê tình dục phục vụ cho hoạt động quảng bá du lịch.

Khám phá thêm chủ đề

Shein búp bê tình dục Paris pháp trẻ em Khiêu dâm Tình dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận