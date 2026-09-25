Sàn tiền số Bitget bị hack 351 triệu USD, buộc phải dừng rút tiền

Lúc 1 giờ 31 ngày 25.9 (giờ Việt Nam), hệ thống bảo mật của Bitget phát hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép từ một số ví nóng. Gracy Chen, CEO của Bitget cho biết sàn đã kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp và xác nhận một số thông tin ban đầu gồm: Ước tính thiệt hại của vụ hack đến nay là 351,6 triệu USD; Tài sản trong ví lạnh của người dùng vẫn an toàn; Bitget vận hành kiến trúc ví ba lớp, vụ hack ảnh hưởng đến một số tài khoản ví nóng và ví ấm.

"Tiền của người dùng được an toàn. Toàn bộ số tiền thiệt hại vẫn nằm trong phạm vi chi trả từ Quỹ Bảo vệ người dùng của Bitget (464 triệu USD)", Chen thông báo trên tài khoản X cá nhân lúc 4 giờ 30.

Logo sàn giao dịch tài sản mã hóa Bitget ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Decrypt, các chuyên gia phân tích dữ liệu trên blockchain như Bubblemaps và Arkham đã đưa ra cảnh báo về các hoạt động bất thường trước đó khoảng vài tiếng. Ngay sau đó, khoảng 183 triệu USD tài sản bắt đầu được chuyển đi.

Vụ hack diễn ra thế nào?

Bitget chưa có báo cáo đầy đủ về vụ tấn công, tuy nhiên các công ty bảo mật đã lần theo dữ liệu trên blockchain và phát hiện một số mâu thuẫn bất thường. Đầu tiên, Bitget cho biết ví lạnh của người dùng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Globalcrypto trích dẫn báo cáo của các chuyên gia bảo mật cho biết có ba ví nóng và 1 ví lạnh của Bitget có thể đã bị ảnh hưởng. Một địa chỉ nhận tiền đã liên tục thu gom tài sản từ các ví trên.

Một trong những giao dịch đáng chú ý diễn ra trên mạng Arbitrum. Một địa chỉ mới tạo đã dùng 19,67 triệu USDT0 để mua 7.111 ETH trong khoảng sáu phút. Các giao dịch được cho là đã diễn ra thông qua UniswapX và 1inch Fusion. Một số giao dịch mua bán được thực hiện ở mức giá cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện hành.

Những biến động lớn như vậy có thể là dấu hiệu đáng ngờ, dù việc chuyển khoản trên blockchain không thể xác định được tài sản đã rời khỏi sàn giao dịch như thế nào. Các sàn cũng có thể thực hiện di chuyển ví khẩn cấp, thay đổi quyền sở hữu hoặc di chuyển tài sản nội bộ. Điều này có nghĩa là nguyên nhân chính xác của hoạt động ví Bitget vẫn chưa được xác nhận.

Theo báo cáo, tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Ethereum (ETH).

Token BGB của Bitget giảm khoảng 5% sau khi thông tin vụ hack được tiết lộ. Hiện tại, mỗi BGB được giao dịch quanh mốc 1,96 USD, giảm 3,81% so với hôm qua.

Những dữ kiện quan trọng trước vụ hack

Vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi Bitget công bố báo cáo Proof of Reserves tháng 9.2026, hôm 17.9. Theo đó, tỷ lệ dự trữ trên sàn đạt 135%, phạm vi báo cáo được mở rộng từ 4 lên 19 loại tài sản. Sàn cũng đặc biệt nhấn mạnh về cơ sở hạ tầng bảo mật.

Bitget được thành lập năm 2018, bởi Sandra Lou. CEO hiện tại là Gracy Chen. Sự cố xảy ra giữa chiến dịch kỷ niệm 8 năm thành lập của công ty, khi sàn mở rộng sang các lĩnh vực mới như cổ phiếu, ngoại hối và thị trường khác.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy Bitget đang xử lý khoảng 1,23 tỉ USD giao dịch spot mỗi ngày. Theo dữ liệu tự công bố năm 2025, Bitget nói họ là "Universal Exchange" (sàn hợp nhất) lớn nhất thế giới, phục vụ hơn 120 triệu người dùng. Tuy nhiên, CoinLaw nhận định con số này có khả năng đã tính gộp cả lượt tải ứng dụng và tài khoản đăng ký.

Trước Bitget, sàn giao dịch Bybit từng bị mất 1,4 tỉ USD trong vụ hack tháng 2.2025. Năm ngoái, ngành công nghiệp tiền mã hóa đã chứng kiến 2,72 tỉ USD bị đánh cắp khỏi các sàn giao dịch.