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    Sàn tiền số Brazil vừa bị hack 40 triệu USD

    Sàn tiền số Brazil vừa bị hack 40 triệu USD

    Khương Nha
    Khương Nha
    Chỉ hơn 30 phút, hơn 40 triệu USD của sàn giao dịch Mercado Bitcoin của Brazil đã bị tin tặc đánh cắp dù hợp đồng thông minh không bị khai thác bất hợp pháp.


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