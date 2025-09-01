Giống như 1 ngày trước buổi tổng duyệt, chiều nay 1.9, trung tâm Hà Nội bất ngờ đổ mưa khiến nhiều người chờ xem diễu binh vào ngày 2.9 không kịp trở tay.

Trời đổ mưa lớn, song rất đông người dân vẫn xếp hàng, giữ chỗ trên vỉa hè phố Liễu Giai, chờ xem diễu binh A80 vào sáng mai 2.9 ẢNH: TUYẾN PHAN

Nhưng cũng vậy, cơn mưa lớn không ngăn được dòng người tiếp tục đổ về trung tâm thành phố để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Trong khi đó, những người đã có mặt tại các tuyến phố vẫn kiên trì bám trụ, nhất là với các vị trí "đẹp".

Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng mai 2.9, tại quảng trường Ba Đình.



Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham gia của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Từ sáng sớm nay 1.9, người dân đã đổ về "khán đài nhân dân" ở Nguyễn Thái Học để giữ chỗ ẢNH: HỒNG NAM

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam với các màn bay chào mừng và trình diễn trên không của biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, các máy bay vận tải Casa-295, C212i và máy bay chiến đấu Yak-130, L-39NG, Su-30MK2.

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân... Lễ diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình.