Sản xuất phim thời AI: Công nghệ là 'cây cọ', cảm xúc con người là cốt lõi

Sáng 18.6, tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, buổi giao lưu "Ứng dụng Công nghệ mới trong sản xuất phim" trong khuôn khổ Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 đã thu hút hàng trăm sinh viên và người đam mê điện ảnh tham dự. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi mạnh mẽ vào từng khâu từ tiền kỳ đến hậu kỳ, chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Theo các diễn giả, AI đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà làm phim trẻ nhờ khả năng tối ưu hóa quy trình. Chuyên gia VFX Nguyễn Trương Kiên chỉ ra rằng, công nghệ giúp khỏa lấp những hạn chế về chi phí và thiết bị kỹ xảo đắt đỏ. Minh chứng rõ nét nhất là tác phẩm "Con cá nhỏ" của đạo diễn độc lập Đào Hoàng Duy. Bộ phim xuất sắc đoạt giải Phim ngắn sáng tạo nhất tại Cuộc thi phim ngắn Vietnamese mùa 2 này chỉ tiêu tốn chi phí vỏn vẹn 2,5 triệu đồng và được quay trong nửa ngày.

Tuy nhiên, việc lạm dụng công nghệ cũng đi kèm với nguy cơ làm mờ nhạt bản sắc cá nhân. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhận định AI chỉ đóng vai trò như một "cây cọ vẽ", còn ý tưởng, tư duy và góc nhìn độc lạ bắt buộc phải là của chính tác giả. Ông nhấn mạnh, Hội đồng giám khảo không tìm kiếm những cảnh quay hoành tráng bằng công nghệ, mà cần một câu chuyện súc tích, mang đậm dấu ấn cá nhân để giữ chân khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang chia sẻ quan điểm về vấn đề sử dụng AI trong quá trình làm phim. ẢNH: NGUYỄN ANH

Đồng tình với quan điểm trên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, khẳng định công nghệ giúp làm phim nhanh hơn nhưng chính trải nghiệm sống và cảm xúc chân thành mới tạo nên giá trị lâu dài.