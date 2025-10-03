Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sáng đón đi chiều đưa về: Trung tâm ‘chống cô đơn’ cho người cao tuổi
Video Sức khỏe

Sáng đón đi chiều đưa về: Trung tâm ‘chống cô đơn’ cho người cao tuổi

Vũ Đoan - Thảo Tú
03/10/2025 05:00 GMT+7

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi đối diện với khoảng trống lặng lẽ: công việc dừng lại, con cháu trưởng thành, căn nhà bỗng trở nên rộng hơn, vắng vẻ hơn. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm có gợi ý mô hình rất mới là viện dưỡng lão chăm sóc người già “sáng đón đi, chiều đưa về”, nhưng ngay tại TP.HCM thời gian qua đã có một trung tâm như thế.

Giống như gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị ngày 16.9 vừa qua, những mô hình viện dưỡng lão chăm người già, sáng đón đi, chiều đưa về là mong muốn nhằm "chống cô đơn" cho người cao tuổi  ở độ tuổi 70 - 80 khi con cháu đều đi học, đi làm.

Từ đầu tháng 8.2024, Trung tâm sinh hoạt người cao tuổi Genki (Genki House) ra đời, mở ra một không gian chan hòa tình thân. Nơi đây, mỗi ngày các cụ được gặp gỡ bạn bè, vận động thể chất, rèn luyện trí tuệ, được chăm sóc sức khỏe và trên hết là được lắng nghe, được sẻ chia.

Trung tâm ‘chống cô đơn’ cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Người cao tuổi tham gia hoạt động khiêu vũ tại Genki House

ẢNH: VŨ ĐOAN - THẢO TÚ

 

