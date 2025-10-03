Sáng đón đi chiều đưa về: Trung tâm ‘chống cô đơn’ cho người cao tuổi

Giống như gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị ngày 16.9 vừa qua, những mô hình viện dưỡng lão chăm người già, sáng đón đi, chiều đưa về là mong muốn nhằm "chống cô đơn" cho người cao tuổi ở độ tuổi 70 - 80 khi con cháu đều đi học, đi làm.

Từ đầu tháng 8.2024, Trung tâm sinh hoạt người cao tuổi Genki (Genki House) ra đời, mở ra một không gian chan hòa tình thân. Nơi đây, mỗi ngày các cụ được gặp gỡ bạn bè, vận động thể chất, rèn luyện trí tuệ, được chăm sóc sức khỏe và trên hết là được lắng nghe, được sẻ chia.