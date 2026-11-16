Sáng làm đồng, trưa đi vá đường

K IÊN TRÌ DẶM VÁ ĐƯỜNG

Là một nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, nhưng gần 2 năm qua, anh Nguyễn Phước Thịnh (38 tuổi) luôn tranh thủ dành thời gian đi vá đường. Bởi với anh, phía sau những đoạn đường xuống cấp luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh.

Anh Thịnh cho biết gia đình anh có 1 ha đất trồng lúa 3 vụ/năm. Ngoài ra, hằng đêm, vợ chồng anh nhận thu hoạch rau cần nước thuê cho bà con trong xóm để có thêm thu nhập.

Đoạn đường từ Cầu Số 2, xã Vĩnh Mỹ đến xã Phước Long (Cà Mau) từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đã được anh Thịnh vá xong Ảnh: Trần Thanh Phong

Buổi sáng, hai vợ chồng đi làm đồng, trưa về nhà, đôi khi cơm chưa kịp ăn, nghe người dân điện thoại báo tin có đoạn đường hư hỏng cần dặm vá, anh liền mang vật liệu, dụng cụ đến nơi xử lý. "Nghe bà con báo tin, tôi sốt ruột lắm, chỉ mong khắc phục nhanh để bà con đi lại an toàn hơn", anh Thịnh nói.

Anh Thịnh bắt đầu vá đường từ đầu năm 2025. Thời gian đầu, anh mua xi măng để dặm vá, nhưng độ bền không cao. Sau đó, anh xin được vài bao nhựa nóng của một doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dặm vá. "Vá đường bằng nhựa nóng mang lại hiệu quả vượt trội, chống chịu tốt dưới áp lực lưu thông của nhiều phương tiện, nhưng kinh phí cao. Gần đây, được người dân hưởng ứng, hỗ trợ ít tiền, tôi thường dùng bê tông nhựa nguội để vá đường", anh Thịnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Phước Thịnh chuẩn bị xe máy, xe rùa đi vá đường Ảnh: Trần Thanh Phong

Trước khi đi vá đường, anh Thịnh luôn chủ động thông tin với công chức phụ trách hạ tầng của xã Vĩnh Thanh để cùng khảo sát hiện trạng. Anh còn ghi lại hình ảnh những điểm hư hỏng, đăng tải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo người tham gia giao thông, nhắc nhở bà con giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường nguy hiểm. Khi công việc hoàn thành, anh tiếp tục chia sẻ bằng hình ảnh, video để bà con theo dõi và đồng hành.

Anh Thịnh đi vá đường nông thôn ở xã Phước Long, (Cà Mau), cách nhà anh khoảng 7 km Ảnh: Trần Thanh Phong

L AN TỎA TINH THẦN VÌ CỘNG ĐỒNG

Ngày càng có nhiều người biết đến việc làm ý nghĩa của "Thịnh vá đường". Từ đó, người góp công, người góp ít tiền phụ anh mua vật tư. Tất cả các khoản đóng góp của bà con đều được anh công khai rõ ràng.

Hằng ngày, sau giờ làm đồng, anh Thịnh lại cặm cụi xúc đá, trộn nhựa nguội, đi vá đường. Có nơi xa cả chục cây số và thuộc các xã lân cận, anh vẫn đến dặm vá để mặt đường bằng phẳng, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn hơn.

Anh Thịnh hằng ngày rong ruổi khắp các tuyến đường nông thôn để vá những ổ voi, ổ gà Ảnh: Trần Thanh Phong

Đằng sau công việc thiện nguyện của anh Thịnh luôn có sự đồng hành của vợ là chị Võ Hồng Nhớ. Mỗi lần chồng chuẩn bị đi vá đường, chị Nhớ lại lo nước uống, chuẩn bị dụng cụ rồi cùng theo hỗ trợ. Có hôm, hai vợ chồng làm đến chiều tối mới về. Dịp nghỉ hè vừa qua, cậu con trai của anh chị vừa học xong lớp 6 cũng theo cha mẹ đi dặm vá đường. Người xúc đá, người trộn nhựa nguội, người san mặt đường, cả gia đình chung tay vì sự an toàn của cộng đồng.

Với anh Thịnh, niềm vui là nhìn thấy người già, trẻ nhỏ, học sinh đi qua những đoạn đường từng hư hỏng mà không còn phải nơm nớp lo sợ. "Tôi không nghĩ nhiều đâu, còn sức thì còn làm. Không ai bắt buộc, nhưng thấy đường hư mà bỏ đó thì tôi không đành lòng", anh Thịnh tâm sự.

Ông Huỳnh Hữu Tính, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, cho biết địa phương rất trân trọng những việc làm tự nguyện, đầy trách nhiệm của vợ chồng anh Thịnh. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, việc gia đình anh chủ động xử lý kịp thời những chỗ đường hư hỏng đã góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời lan tỏa tinh thần người tốt, việc tốt, tạo sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.