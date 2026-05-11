Sáng nào cũng ăn 1 ổ bánh mì: Nghiên cứu mới phát hiện điều đáng chú ý

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Molecular Nutrition & Food Research vừa phát hiện tác động đáng lưu tâm của bánh mì đối với cân nặng và chuyển hóa.

Nghiên cứu do Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản) dẫn đầu đã phân tích ảnh hưởng của bánh mì đối với trọng lượng cơ thể và mô mỡ.

Trong nghiên cứu, chuột được chia thành các nhóm ăn theo chế độ ngũ cốc tiêu chuẩn lành mạnh hoặc chế độ ăn từ bột mì, bao gồm bánh mì đơn giản, bột mì nướng và bột gạo nướng. Các nhà khoa học sau đó theo dõi cân nặng cũng như khả năng đốt cháy calo của chuột khi nghỉ ngơi và vận động.

Đốt cháy calo tổng thể thấp hơn

Kết quả cho thấy nhóm ăn chế độ bột mì, bao gồm bánh mì, có mức đốt cháy calo tổng thể thấp hơn. Đồng thời, chế độ ăn này còn kích hoạt các gien liên quan đến quá trình chuyển carbohydrate thành chất béo, theo trang tin khoa học Science Alert. .

Sau 9 tuần, chuột ăn nhiều bột mì còn có nồng độ insulin và leptin tăng cao. Đây là các hormone đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Dù vậy, mức đường huyết và triglyceride của nhóm này vẫn tương đương nhóm đối chứng.

Đáng chú ý, khi quay lại chế độ ăn tiêu chuẩn, tình trạng tăng cân của chuột dừng lại và các thay đổi chuyển hóa cũng dần đảo ngược.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bánh mì có thể làm chậm “động cơ chuyển hóa” của cơ thể, khiến cơ thể ưu tiên tích trữ chất béo ngay cả khi lượng calo nạp vào không thay đổi.

Ăn bánh mì thế nào để hạn chế tăng cân?

Để ăn bánh mì mà vẫn kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên bánh mì nguyên cám 100% giàu chất xơ hoặc bánh mì ít ruột. Đồng thời cần kiểm soát khẩu phần, khoảng 1 - 2 lát hoặc dưới 1 ổ cỡ vừa mỗi lần ăn.

Bánh mì cũng nên kết hợp cùng nguồn đạm nạc như thịt gà, trứng hoặc chất béo lành mạnh như quả bơ để giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no. Ngoài ra, bánh mì đen thường là lựa chọn tốt hơn bánh mì trắng tinh chế. Điều quan trọng vẫn là kiểm soát tổng lượng calo hằng ngày để duy trì cân bằng năng lượng, theo trang tin sức khỏe Healthline.