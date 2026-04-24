Sức khỏe

Sáng nào cũng 1 ổ bánh mì thịt: Chuyên gia chỉ mẹo hay cho bạn

Thiên Lan
Thiên Lan
24/04/2026 08:08 GMT+7

Bánh mì thịt là bữa sáng quen thuộc, nhưng liệu thói quen này có làm đường huyết tăng vọt?

  • Bánh mì trắng dễ làm tăng đường huyết nhanh, nên giảm khẩu phần
  • Ưu tiên bánh mì nguyên cám, thêm rau, đạm nạc
  • Tránh thịt mỡ, đồ chế biến sẵn

Một chuyên gia dinh dưỡng sẽ giải thích rõ về vấn đề trên, đồng thời mách bạn bí quyết để thưởng thức ổ bánh mì thơm ngon mà vẫn giữ đường huyết ổn định.

Protein giúp giảm tốc độ và mức độ tăng đường huyết

Chuyên gia dinh dưỡng Brittany Poulson, nhà tư vấn và giáo dục về bệnh tiểu đường của Mỹ, cho biết: Một ổ bánh mì thịt thường sẽ gây ra sự tăng lượng đường trong máu, đặc biệt là trong vòng 1 - 2 giờ đầu sau khi ăn.

Sáng nào cũng 1 ổ bánh mì thịt: Chuyên gia chỉ mẹo hay cho bạn - Ảnh 1.

Chuyên gia mách bạn bí quyết để thưởng thức ổ bánh mì thơm ngon, giữ đường huyết ổn định

Ảnh: P.H tạo từ GM

Bánh mì trắng làm tăng đường huyết nhanh chóng vì được làm từ ngũ cốc tinh chế, có chỉ số đường huyết cao và ít carbohydrate phức hợp, khiến tiêu hóa và hấp thụ nhanh hơn so với ngũ cốc nguyên hạt.

Trong khi đó, thịt bổ sung protein nạc, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tốc độ hấp thụ carbohydrate. Protein giúp làm chậm quá trình làm trống dạ dày, trì hoãn sự hấp thụ đường và kích thích phản ứng insulin ít hơn, ổn định hơn.

Mặc dù không ngăn chặn hoàn toàn sự tăng đường huyết, protein giúp giảm tốc độ và mức độ tăng đột biến, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Mẹo ăn bánh mì thịt không tăng đường huyết

Chuyên gia Poulson cho biết: Bạn không cần từ bỏ món ngon này. Những điều chỉnh đơn giản sau sẽ giúp bạn thưởng thức bánh mì trong khi vẫn giữ lượng đường trong máu ổn định hơn.

Chú ý đến khẩu phần ăn: Để ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến, nguyên tắc chung là nên tiêu thụ 30 - 60 gram carbohydrate mỗi bữa - tương đương với 1 ổ bánh mì trắng. Tuy nhiên, để kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn, chỉ nên giới hạn mỗi lần nửa ổ bánh mì, chứa 10 - 25 gram carbohydrate.

Chọn loại bánh mì: Bánh mì đen (nguyên cám) có chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều (49) so với bánh mì trắng (69), khiến lượng đường trong máu tăng chậm và ổn định hơn.

Thêm rau: Bổ sung rau, dưa chuột, cà chua, hành tây hoặc ớt chuông để tăng chất xơ.

Thêm chất béo lành mạnh: Dùng bơ trái, phô mai hoặc sốt mayonnaise.

Những thay đổi nhỏ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm mức độ tăng đột biến lượng đường trong máu.

Đặc biệt, để tốt cho sức khỏe tổng thể, nên chọn thịt gà hoặc thịt nạc, tránh thịt mỡ hoặc thịt chế biến sẵn.

Ngoài ra, điều quan trọng là cần kết hợp với chế độ ăn uống tổng thể cân bằng, lành mạnh trong suốt cả ngày.

Cà phê đá và bánh mì thịt: bộ đôi buổi sáng quen thuộc nhưng có tốt?

Cà phê đá và bánh mì thịt: bộ đôi buổi sáng quen thuộc nhưng có tốt?

Rất nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bánh mì thịt, nhâm nhi cà phê rồi đi làm. Thế nhưng, kết hợp cà phê giàu tính a xít và bánh mì thịt, đặc biệt là thịt chế biến, lại có thể gây hại cho tiêu hóa.

