Thời sự

Live Sáng nay, đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án quy mô 3,4 triệu tỉ

Thanh Niên
Thanh Niên
19/12/2025 05:31 GMT+7

234 công trình, dự án đồng loạt được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án diễn ra sáng nay 19.12 là sự kiện rất ý nghĩa, tiếp nối các đợt khởi công, khánh thành dự án lớn trước đó trong năm, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sáng nay, đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án quy mô 3,4 triệu tỉ - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành sáng đèn trước chuyến bay đầu tiên ngày 19.12

ẢNH: LÊ LÂM

Buổi lễ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với 79 điểm cầu trên cả nước, tượng trưng cho 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025).

Điểm cầu trung tâm đặt tại Hà Nội, kết nối với 11 điểm cầu trực tiếp tại các địa phương và 67 điểm cầu trực tuyến tại các công trình, dự án.

Tại cuộc họp chuẩn bị cho lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, sự kiện sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỉ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỉ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỉ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.

Cơ cấu nguồn vốn thể hiện rõ Nhà nước tập trung vai trò kiến tạo, dẫn dắt và khu vực ngoài nhà nước tham gia ngày càng sâu vào các dự án hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, dài hạn.

Sáng nay, đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án quy mô 3,4 triệu tỉ - Ảnh 3.

Siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô dự kiến 925.000 tỉ đồng

ẢNH: BTC

Nhiều dự án giao thông chiến lược sẽ được khởi công hoặc khánh thành như sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đón chuyến bay đầu tiên, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Bên cạnh đó là các dự án công nghiệp, năng lượng có ý nghĩa nền tảng như dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Các "siêu dự án" công trình hạ tầng đô thị, dịch vụ, văn hóa xã hội như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Nhà văn hóa Thanh niên tại TP.HCM, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế…

Việc lựa chọn các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với số vốn hàng triệu tỉ đồng, diễn ra đồng loạt tại 34 địa phương trong cả nước, không chỉ tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối mà còn góp phần tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Lúc 16 giờ ngày 15.12, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành.

Khởi công trục đại lộ sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội vào 19.12

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
